Dionis K-da uno trae el álbum “Inédito” en merengue

Nueva York

Con inédito, su tercer álbum musical titulado “Inédito”, el artista Dionis K-da Uno sigue apostando al merengue romántico-urbano, del cual se han promocionado algunos temas.

Este es un disco que contiene 12 canciones, de las cuales nueve son de la autoría de Dionis K-da Uno, un artista versátil, con proyección internacional, como lo ha demostrado en sus viajes a Colombia y otros países, donde ha sido bien aclamado por el público.

En esta producción discográfica, Dionis incluye varias colaboraciones con destacados artistas del género entre ellos: Ramón Orlando Valoy, Sin Fronteras, Silvio Mora, Dúo 2 y Zamdunga. Cabe destacar que este álbum fue sometido a la Academia de los Latin Grammy para su consideración de inclusión en el renglón Merengue para la premiación de 2022.

“Inédito” cuenta con la colaboración de prestigiosos y laureados arreglistas como Moisés Sánchez, Ignacio Gutiérrez (Mala fe) y Darys Contreras, este último, uno de los productores más destacados de los 80, 90 de actualidad.

Las canciones

Yo quiero, vamos a hacer un can, Te falta el amor, no te puedo ver, Yo te haré el amor, Amor prohibido, Se acabó el amor, no te puedo ver, Vamos a hacer un can navideño, a dúo con Silvio Mora; Baile la calle, con Ramón Orlando y Color Esperanza, con Sin Fronteras, entre otros, son los temas de este disco.

Logros

A principios de este año, Dionis K-da Uno, radicado en los Estados Unidos, obtuvo el Congo de Oro en los Carnavales de Barranquilla, en el marco de la realización del Festival de Orquestas, evento que se celebra cada año durante esta importante actividad.

En esa ocasión, Dionis manifestó que: “Este es un momento muy especial para mí en lo personal y profesional, ya que ganar el Congo de Oro en la categoría Merengue, compitiendo con tan buenos exponentes que se presentaron en El Festival de Orquestas, es una gran satisfacción para cualquier artista”.

El artista sigue trabajando arduamente para seguir avanzando en la música y próximamente estará de gira por su natal Republica Dominicana.