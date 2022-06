Cantante urbano Lary Over se convierte al cristianismo: “Estoy en la mejor etapa de mi vida”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El cantante puertorriqueño Raymond Louis Guevara, conocido artísticamente como Lary Over, sorprendió al confesar que se convirtió al cristianismo.

Lary Over impactó con un radical cambió de look un emotivo mensaje donde informó de su decisión a sus más de 5.2 millones de seguidores en Instagram.

“Ustedes se han preguntado: ‘¿Qué ha pasado con la carrera de Lary Over? ¿Qué pasó conmigo?’ Pues hoy es el gran día para decirles que yo me convertí a Cristo. Me convertí a Cristo. Ya llevo un año y dos meses sin hacer música secular, separándome para Dios, buscando la presencia del Señor”, dijo.

Según explicó, fue en marzo del año pasado que tomó “la mejor decisión de su vida”.

“Le abrí la puerta de mi corazón y de mi vida para que Él me guíe en su perfecta voluntad y cumpla su propósito en mi vida. Estoy en la mejor etapa de mi vida; tengo un gozo, una felicidad y una paz única. Pude llenar ese vacío que todo mundo tiene algo que el mundo, ni la fama, ni el dinero pudieron lograr en mi vida”, manifestó.

El intérprete de “Jarabito” junto a El Alfa, Farruko y Lírico en la Casa invitó a sus fanáticos a buscar a Jesús “como yo lo hice. Él sana. Él restaura. Él liberta”.

Farruko

Al igual que Lary Over, hace unos meses Farruko confesó que decidió entregarle su vida a Dios.

El artista pasó de letras que incitan al consumo de sustancias ilícitas como “Pepas” a mensajes de reflexión y espiritualidad.

La vida es una valórala y disfrútala que es un privilegio” y “levanta la cabeza mi hijo que yo te amo, así me dijo el de arriba”, expresó Farruko.

Héctor “El Father”

Uno de los pioneros del género urbano es Héctor “El Father” con éxitos como “El teléfono” y “Déjale caer todo el peso”, sin embargo, en 2008 decide retirarse del reguetón para tomar un nuevo rumbo en su vida.

El puertorriqueño narró a los medios el vacío que sentía a pesar de tener tanta fama y dinero, razón que lo llevó a buscar algo que cambiara su vida y fue en ese momento cuando se convirtió en pastor.

Dice que su vida cambió desde que tiene la paz del Señor y asegura que rendirá su vida a él.