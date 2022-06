"Ms. Marvel" es el antes y después de las series televisivas de Marvel

Rubén Peralta Rigaud

Miami, Florida

Elogiados por su humor, corazón y rica representación de los musulmanes estadounidenses, los cómics de "Ms. Marvel" son especialmente apreciados por su personalización de Kamala, una adolescente musulmana de una generación posterior al 11 de septiembre cuya relación con su identidad es complicada a la vez específica en su autenticidad y universal en su amabilidad. Los cómics ganaron premios y fueron un éxito entre los lectores.

Ahora, la nueva serie de Marvel que lleva su título debuta con el mismo entusiasmo. Entre sus admiradores se encuentra la activista pakistaní y premio Nobel Malala Yousafzai, quien envió a Marvel una conmovedora nota sobre la serie.

De Ms. Marvel destaca en particular su estrella la actriz canadiense pakistaní de 19 años, Iman Vellani, que está siendo elogiada por su actuación, que marca su debut en pantalla.

Vellani interpreta a Kamala con el tipo de encanto contagioso que catapultó a Tom Holland al estrellato como el héroe adolescente Spider-Man, y personifica el tipo de representación viva y colorida que buscaban los cómics originales.

Al igual que Amanat, Wilson y Bisha K. Ali, la comediante y guionista paquistaní británica detrás de la adaptación de Disney+, Vellani tiene una experiencia vital que refleja la de Kamala, lo que la hace sentir más auténtica.

+ Del proceso

Para encontrar a la actriz adecuada para Ms. Marvel, los realizadores de la serie se embarcaron en un extenso proceso de casting a lo largo y ancho de Estados Unidos.

La tarea no iba a ser sencilla; por un lado, la nueva historia estaba muy centrada en el personaje; por otro, los cómics de Ms. Marvel eran tan populares y Kamala era tan querida por los fans que había que hacer honor a ese legado.

De ahí que miraron cientos de audiciones y pasaron meses en innumerables sesiones de casting, hasta que un video en particular llamó poderosamente su atención.

Se trataba de una joven que no se dedicaba a la actuación, pero su pasión por el Universo

Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) era desbordante.

“Iman nos mostró su habitación por Zoom, y era como una explosión de su amor por Marvel. Conoce hasta los más pequeños detalles de todos los personajes, igual que Kamala Khan, y nos pareció increíble haber podido encontrar una aguja en un pajar", relata la productora ejecutiva Sana Amanat, una de las creadoras del cómic original.

Luego agrega: "Es muy honesta, dulce, vulnerable, un poco nerd y muy cariñosa. Fueron todas estas cualidades combinadas las que la convirtieron en la única persona adecuada para interpretar el personaje”.

Las similitudes entre la vida de Vellani y la de Kamala Khan son muchas. “Iman es la primera generación canadiense de una familia paquistaní y se ha criado en Canadá, lo que refleja la historia de Kamala Khan en la ciudad de New Jersey. Iman ha vivido toda su vida en casa con sus padres y hermanos, algo que trae una gran autenticidad al personaje. No creció como actriz, y se nota esa pureza en la manera en la que habla, camina y actúa. Es una extensión de si misma”, asegura la codirectora Sharmeen Obaid- Chinoy.

Kamala Khan es una apasionada por los videojuegos que escribe fan-fiction y es seguidora de los Avengers, en especial de Captain Marvel, que es su heroína. Kamala pasa mucho tiempo con sus mejores amigos, Bruno y Nakia, y tiene una buena relación con su familia, pero cuando empieza a descubrir su nuevo destino y lucha por entender su nueva realidad, las relaciones se tensionan.

“Lo interesante de Kamala Khan es que es muy diferente a todos los demás héroes. Es única, en el sentido que ella es una chica normal de Jersey que está tratando de entender cómo funciona el mundo. Es muy vulnerable y curiosa, y se cuestiona muchas cosas. Está tratando de entenderlas mientras sigue su camino”, explica Amanat.

Tener la oportunidad de encarnar a Ms. Marvel fue algo muy personal para la joven actriz.

“La idea de interpretar a Ms. Marvel era muy natural por los paralelismos entre mi vida y la de Kamala en la historia. Somos muy parecidas y quiero muchísimo al personaje, y fue por eso que mandé la cinta de audición. No quería ser actriz, pero porque era Ms. Marvel y amo esa historieta desde hace años, sentí que no tenía alternativa. Sabiìa que mi niña interior de 10 años me iba a odiar si no me presentaba a la audición”, confiesa Vellani.

Vellani se enteró de su participación en la serie el último día de la escuela secundaria. “Mi tía estaba en este grupo de WhatsApp, y alguien había reenviado la convocatoria de casting en ese grupo, que es, por cierto, la forma más oscura en que esto podría haber sucedido. La gente morena prospera en WhatsApp”.

“Estaba con mis amigos y recibí un mensaje de WhatsApp del director de casting que quería hacer una videoconferencia. Atiendo la videollamada y era Kevin Feige y todos los productores y directores. Pero ni los noté, porque yo estoy obsesionada con Kevin Feige y Marvel. Y entonces Kevin me dijo: ‘es unánime. Queremos que seas Ms. Marvel’. Y ahí entré en total estado de shock”, rememora. Bilall Fallah, otro de los directores de Ms. Marvel.

Sobre el particular agrega: “Iman es fanática de todo lo que hace Kevin Feige y Marvel, pero nunca se imaginó que formaría parte del MCU, que trabajaría con todos esos actores y que ella sería una súper heroína. De modo que tenemos una especie de metanarrativa, porque estamos contando la historia de Kamala Khan, pero también estamos contando esa historia muy personal de Iman”.