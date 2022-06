Eva Longoria: “Zoe Saldaña y yo tenemos la misma misión en Hollywood”

Rubén Peralta Rigaud

Miami

Eva Longoria y Zoe Saldaña se han unido para crear Gordita Chronicles. La serie producida por HBO Max cuenta con el apoyo de dos de las latinas más exitosas en Hollywood.

Es la historia de familia Castelli, originaria de República Dominicana, que llega a Estados Unidos para cumplir el sueño americano. Sin embargo, las cosas no salen como ellos lo imaginaban.

Cucu es la menor de la familia, tiene 12 años de edad y en su escuela sufre de bullying. Su aspecto fisico, un poco pasada de peso, es motivo para que sus compañeros le digan gordita y se burlen de ella. Los problemas para la familia Castelli apenas comienzan y tendrán que vivir con

ellos.

Eva Longoria-Bastón nos habla de su experiencia al ser parte de esta serie como directora y productora. “Para mí es un honor haber dirigido el piloto de esta serie porque es la historia increíble de una familia que todo mundo conoce, una familia que tiene sueños y quiere más en la vida.

"Sale de la República Dominicana y llega a Estados Unidos y las cosas no son mejores para ellos, aquí viven en un apartamento muy chiquito, viven alejados del resto de su familia. Lo que ellos tenían en mente al llegar a este país es muy diferente. A mí me encantan las historias de los inmigrantes y es por eso que decidí ser parte del prproyecto, porque me gusta ponerlas en la pantalla”, explica.

+ Preguntas a Eva Longoria

¿Cuál sería el mensaje que se envía a la comunidad latina a través de la serie?

Bueno, que la familia es todo y con la familia tú puedes hacer todo en la vida. Actualmente hay un problema muy grave en las escuelas con el tema del bullying.

¿Cómo se puede dar un mensaje positivo con esta serie?

En la cultura latina gordita significa cariño y aquí en Estados Unidos no, es más ofensivo. Cucu (la niña) es la gordita en la serie y ella tiene que buscar quién es ella misma porque tiene seguridad, es graciosa, es una niña ejemplo y las niñas se pueden ver reflejadas en ella.

¿Cómo fue trabajar con Zoe siendo dos latinas poderosas en Hollywood?

Zoe me llamó para dirigir este programa y yo quería trabajar con ella desde hace tiempo, así que acepté de inmediato porque me encantan sus proyectos, su carrera, su misión en Hollywood. Nosotras tenemos la misma misión, que es poner a los latinos, no solo enfrente de la cámara, sino también detrás.

+ De la historia

La serie está producida por Zoe y la compañía de sus hermanas Cisley y Mariel Saldaña. La historia está basada en la vida de la periodista Claudia Forestieri, quien vive en Los

Angeles pero es originaria de República Dominicana. Ella, al igual que Cucu, personaje principal de la serie, sufrió de niña por su condición física.

“Esta historia está basada o inspirada en mi vida. Yo vine (a Estados Unidos) a los siete años, emigre de Puerto Rico a Miami y soy de ascendencia dominicana. En los años ochenta

en Miami era un tiempo en el que se criticaba mucho a la ciudad porque había muchos inmigrantes, entonces estaban echándole la culpa por el crimen. Yo me inspiré para hacer esta serie en parte por lo que dijo Donald Trump en el 2016, porque mi experiencia con los

inmigrantes fue muy positiva”, dijo Forestieri.

Zoe Saldaña se convenció de producir la serie gracias a que sus hermanas confiaron en el proyecto. “Mi experiencia fue apoyarlas a ellas porque fueron las que encontraron el proyecto. Claudia (Forestieri) se acercó a HBO y Sony y después se acercaron a mis hermanas. Leyeron el piloto, conocieron a Claudia, se enamoraron de ella y cuando vinieron a compartirlo conmigo no fue una pregunta sino que me dijeron “esto es lo que vamos hacer, así que cuando te necesitemos, tu tienes que estar disponible porque esto es increíble”, no solamente porque Claudia es dominicana-americana como nosotras, sino porque la historia es increíble de verdad”.

Y unirse con Eva Longoria les dio ese plus porque son dos latinas exitosas en Hollywood. “Imagínate, somos todas latinas pero la diversidad que hubo en este set fue increíble, iba desde México, Bolivia, Costa Rica, Puerto Rico, Cuba y República Dominicana. Todo mundo quería que Claudia se sintiera vista, escuchada, celebrada, respetada, todo y que

su historia fuera auténtica, como ella la escribió y eso fue lo que Eva Longoria vino a aportar, esa calidad, autenticidad, fue nuestra, qué te digo, Oscar de la Hoya”, expreso Saldaña.

(Texto con la colaboración de Juan Manuel Navarro).