Nicky Jam termina relación laboral con La Industria Inc. y Juan Diego Medina

Nicky Jam confirmó que su relación laboral con La Industria Inc. y Juan Diego Medina terminaron de manera amistosa.

Durante una entrevista en el canal de YouTube de Molusco TV, el artista explicó que su carrera ahora está en manos Virgin Music Group desde que decidió no renovar su contrato con Medina, con quien sigue teniendo una amistad.

"No es porque, no puedo decir que sea por algo malo, simplemente yo quería hacer lo mío yo mismo, yo quería trabajar lo mío, yo no tengo una enemistad con Juan Diego, no tengo un problema con él, pero los contratos ya se habían acabado y yo quise seguir por mi camino y se me apareció esta oportunidad con Virgin y sentí que era la mejor oportunidad para mí y la acepté", afirmó Nicky.

Asimismo, el interprete de "Travesuras" señaló que cuando fundó La Industria Inc. junto a Medina no tenía visión de disquero, pero en esta nueva etapa sí pretende realizar trabajos como empresario para firmar talentos jóvenes.

Por su parte, los ejecutivos de Virgin Music Group destacaron la importancia de esta firma a través de un comunicado: "Nicky Jam es un ícono de la música urbana y estamos orgullosos de trabajar con un artista de su calibre. Nuestra misión es apoyarlo en su crecimiento y llevar su carrera a nuevas alturas con estrategias innovadoras y alcance global".