Voces protagonistas de "Lightyear" cuentan los detalles sobre la película de la que todos hablan

Rubén Peralta Rigaud

Miami, Florida

"Lightyear", de Pixar, toma a uno de los personajes de animación más populares de todos los tiempos, Buzz Lightyear, de su franquicia Toy Story, y lo sitúa en un entorno totalmente nuevo.

Las películas de Toy Story, como saben los fans, están protagonizadas por la versión de juguete de Buzz Lightyear.

Esta nueva película, sin embargo, se presenta como la película favorita de Andy. Es la que le enamoró y la que le hizo querer un juguete de Buzz Lightyear.

Durante la rueda de prensa con el reparto y los cineastas hubo muchas risas mientras discutían los detalles de cómo Lightyear encaja en el universo de Toy Story, la voz de las nuevas versiones de los personajes icónicos, la creación de la música para la película, y mucho más.

En la entrevista participan Chris Evans (voz de "Buzz Lightyear"), Taika Waititi (voz de "Maurice Mo Morrison"), Keke Palmer (voz de "Izzy Hawthorne"), James Brolin (voz de "Zurg"), Peter Sohn (voz de "Sox"), Dale Soules (voz de "Darby Steel"), Angus MacLane (director), Galyn Susman (productor) y Michael Giacchino (compositor).

Chris Evans habla de la nueva versión de Buzz Lightyear Tim Allen ha sido Buzz Lightyear durante años, incluso décadas. Así que traer a Chris Evans a este papel, para él debe haber sido un poco angustioso.

La gracia salvadora aquí es que esta es una versión diferente de Buzz, y no la que los fans ya conocen y aman.

Aquel Buzz era el juguete, éste es el hombre. Cuando se le preguntó por la posibilidad de llevar esta versión del personaje al público, Evans dijo que estaba emocionado por poder explorar un personaje que todos conocemos, en una interpretación un poco más matizada.

"El Buzz que todos conocemos es obviamente un juguete. Y como juguete, hay ciertas formas en las que puede moverse por el mundo sin el peso que nosotros podemos llevar. Un juguete conoce su propósito. Un juguete no tiene que preocuparse por las enfermedades. Las consecuencias de las decisiones que tomamos como personas son un poco más importantes, y es divertido situar a Buzz en ese contexto", comentó Evans.

A Evans también se le preguntó por dos frases icónicas que ha pronunciado: "Hasta el infinito y más allá" y "Vengadores reunidos". Dijo que es imposible elegir una favorita, pero que en su mente la primera es la línea de Tim Allen. No de él.

"Por muy honrado que esté de formar parte de este universo ahora, esa línea pertenece a otra persona. Casi me sentí como si llevara la ropa de otra persona o algo así. Así que haces todo lo posible por honrarla y darle tu propio giro, pero seamos sinceros, es la línea de Tim Allen. Así que,

personalmente, al menos con Avengers Assemble, fui el primero en tirarme a la piscina para eso", manifestó.

Lo que Keke Palmer admira de Izzy Hawthorne Keke Palmer comenta de su personaje, Izzy Hawthorn, ni siquiera tuvo que pensarlo mucho para responder.

"Su amor por su abuela, Alicia, y el legado que quiere mantener. Quiere que su familia esté orgullosa. Y eso es algo con lo que creo que todos podemos identificarnos. Y el hecho de que no tenga miedo de girar, realmente admiro eso de ella. Creo que muestra muchas cualidades de liderazgo que a veces no se tienen en cuenta. Sabe cómo empujar a sus amigos hacia adelante. Sabe ver algo en alguien para que pueda cumplir con su deber, empodera a los demás".

Cuando veas a Izzy en la pantalla, sabrás exactamente de qué está hablando Keke, porque esa es Izzy a secas.

Taika Waititi sobre el cine de Pixar

Taika Waititi presta su voz al personaje de Mo en Lightyear, pero él mismo no es ajeno al cine. Su última película, Thor: Amor y Trueno, se estrenará menos de un mes después de Lightyear. Cuando se le preguntó si había tomado alguna nota de la forma en que Pixar hace esa película, que pudiera llevar a su propio viaje cinematográfico, no tuvo más que elogios para ellos.

"Especialmente con Pixar, es la búsqueda incesante de una historia perfecta. Eso se ve una y otra vez en sus películas. Siempre vuelvo a ver sus películas, no sólo para entretenerme o sentir algo emocional, sino para estudiar cómo estructuran sus películas y la economía de la narración y la forma en que escriben sus guiones. Por desgracia, siempre aciertan, así que no tengo miedo de copiar esas prácticas que utilizan. Como cineasta, es inspirador ver que estos tipos hacen películas perfectas todo el tiempo", expresó.

James Brolin sobre la creación de Zurg

Cuando se le pregunta sobre cómo aportar algo nuevo a un personaje icónico como Zurg, James Brolin admite que lo que le ayudó fue saber muy poco sobre la historia de Lightyear.

"Entré allí en frío. La noche anterior me dieron una hoja con algunos de los diálogos. Nada de eso tenía sentido. Era una de las cinco sesiones. Pensé que lo haría en media hora, cuatro horas después de sudor en cada sesión con Angus diciendo: inténtalo así", explicó.

Luego agregó: "Cada día aprendía más, por supuesto, por sentido común, sobre lo que era el personaje, pero tenía que recomponerlo. Todavía no he visto una película pulida. Y la veré mañana por la noche para ver de qué iba mi personaje. No tengo ni idea". Incluyendo el beso entre personas del mismo sexo.

En un momento dado, Pixar eliminó el beso lésbico de Lightyear. Pero después de un poco de reacción, ha vuelto y está aquí para quedarse. Esta situacion hace muy felices a los cineastas.

El productor Galyn Susman explicó: "Era muy importante. Toda esa relación consiste en mostrar a Buzz lo que no tiene. Y realmente queríamos mostrar una relación amorosa y significativa. Y tener un beso como parte de eso. Estábamos muy, muy contentos de poder hacerlo".

El director Angus MacLane añade: "Y ciertamente la representación era algo que nos entusiasmaba. Pero, sobre todo, es un reflejo de la realidad del mundo en el que vivimos. Y creemos que la ciencia ficción siempre ha sido mi puerta de entrada a una sociedad más diversa. Empezando por Star Trek, en su momento, fue muy diversa para una película de una serie de su época. Y con ese espíritu tomamos de Star Trek el tratar de encontrar la mayor diversidad posible en nuestro reparto".

La composición de la música de Lightyear

Lightyear necesitaba tener una partitura icónica porque esta es su película favorita. En esencia, se trata de la Guerra de las Galaxias de Andy.

El compositor Michael Giacchino hace un trabajo fantástico, y es una gran elección para componer la partitura de Lightyear.

Cuando se le pregunta por los elementos que se han utilizado, explica que este es el tipo de películas con las que ha crecido.

"Me crié con este tipo de películas. Las devoraba de niño. Cuando era niño, solía colar una pequeña grabadora en los cines. Y grababa el audio de la película, y tenía la respuesta del público, todo eso. Y lo escuchaba. No había VHS cuando yo crecía. No había nada. No había Internet. La única manera de volver a ver una película, cuando ya no estaba en los cines, era escuchándola. Así que las grababa. Y luego me sentaba en casa. Y cada noche, las ponía debajo de mi almohada", detalló.

Sobre el tema abundó: "Porque me encantaba escuchar cómo funcionaba el sonido en estas películas, y cómo la música funcionaba con los efectos de sonido y el diálogo y todo eso. Así que es como, arraigado en mi cabeza de una manera masiva. Así que trabajar en esto fue como si alguien me hubiera preguntado, a los 12 años de edad, hey, tienes que hacer tu propia una de estas cosas. ¿Qué quieres hacer con él? Eso es lo que me gusta de trabajar con Angus, siempre nos quedamos al margen en alguna conversación loca sobre si sería una película de una época determinada, o un actor de carácter de una época determinada, o lo que sea. Tenemos tanto amor por lo que vino antes y lo que nos introdujo en todo lo que estamos jugando ahora. No fue difícil encontrar la inspiración para esto".