Hija de Charlie Sheen abre cuenta de OnlyFans y el actor culpa a su exesposa

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Hace unos días Sami Sheen, hija del actor Charlie Sheen y la actriz Denise Richards, cumplió la mayoría de edad y lo celebró abriendo una cuenta de OnlyFans, algo que a su padre no le gustó nada y culpó a su expareja.

el intérprete de Charlie Harper en “Two and a half men” aseguró en un comuncicado puclicado por US Week que la única culpable de esto es su exesposa, Denise Richards.

“Ahora tiene 18 años y vive con su madre. Esto no ocurrió bajo mi techo. No apruebo esto, pero como no puedo evitarlo, la insté a que se mantuviera elegante, creativa y que no sacrificara su integridad”, manifestó al respecto.

A raiz de esto, la actriz respondió que su hija tomó esa decisión sin basarse con quién vive, si con ella o con él: “Todo lo que puedo hacer como madre es guiarla y confiar en su juicio, pero ella toma sus propias decisiones”, dijo Richards.

Asimismo, apoyó a Sami a través de la publicación en la que promocionaba su nueva plataforma. “Sami, siempre te apoyaré. Te amo.”

Reseña la revista Quién que, Sami Sheen empleó su cuenta personal en Instagram para promocionar el perfil de OnlyFans donde compartirá contenido para adultos. La hija del actor colocó una fotografía en la que porta un traje de baño con el siguiente mensaje: “Haz clic en el enlace de mi biografía si quieres ver más”.