Estas son las razones por las que Anahí se alejó 11 años de los escenarios

Redacción de entretenimiento

Santo Domingo, DR

La cantante colombiana Karol G cumplió uno de sus más grandes sueños en la Ciudad de México al recibir en el escenario a su ídolo adolescente, la ex RBD Anahí, quien tenía 11 años alejada de los escenarios por diversas razones.

"Hace 11 años no me paraba en un escenario y los nervios son fuertes pero quiero decirles que siempre están en mi corazón y que lo que juntos vivimos y construimos no se olvida nunca ¡son una generación increíble!", dijo entre lágrimas Anahí quien portó la característica estrella en la frente del personaje que la hizo famosa mundialmente, Mía Colucci.

En una entrevista con el programa ‘Hoy’ mexicano, realizada en octubre de 2021, la cantante reveló las principales razones de su ausencia.

“He tenido una carrera muy larga, empecé a trabajar desde los dos años de edad. Hubo cosas que no fueron tan bonitas y me hicieron pensar en tomarme un descanso”, comentó.

La artista agregó que la decisión también estuvo relacionada con la llegada de sus hijos ya que, en aquel entonces, buscaba darles “toda la atención necesaria”.

Aunque pasó 11 años sin dar conciertos en vivo, la ex actriz no se apartó por completo de la música.

En 2015 se casó con el exgobernador Manuel Velasco Coello y fue primera dama del estado de Chiapas entre el 25 de abril de ese año y el 7 de diciembre de 2018, participó de forma activa en esas actividades, acción que también provocó su lejanía con los shows.

Por su parte, Karol G se mostró impresionada que con más de una década de ausencia frente a los escenarios, Anahí “brillara con tanta intensidad” y decidiera hacerlo en su concierto.

“Fue increíble ver como a pesar de los años de ausencia aún brillas con tanta intensidad 11 años fuera de los escenarios, 11 años de invitaciones que rechazaste por que tenías otros ideales y aceptaste la mía LA MÍA !!!! Me aceptaste a mí y me sentí tan Grande y tan especial!!! TE AMOOOO”, dijo Karol G en el video que tiene más de un millón de reproducciones.

“Gracias infinitas!”, respondió Anahí en otro emotivo audiovisual publicado en su cuenta de Instagram.