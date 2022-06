Justin Bieber sufre parálisis facial

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Justin Bieber está pasadno por una situación dificil de salud. El cantante ha cancelado varios conciertos, debido una parálisis facial a causa de un virus que impide mover la mitad derecha de su cara.

"Tengo este síndrome llamado síndrome de Ramsay Hunt, y es de este virus que ataca los nervios de mi oido y mi cara, y hace que mi cara tenga una parálisis", dijo en un video en sus redes sociales donde mostró cómo luce su rostro.

Al gesticular Bieber explicó: "Como pueden ver este ojo no está guiñando, no puedo sonreir de este lado de mi cara, esta narina no se mueve".

El cantante de “Baby” señaló que se trata de un asunto “bastante serio” y ofreció disculpas a sus fans. Además, manifestó que realiza ejercicios faciales y otros cuidados médicos para volver pronto a los escenarios.

De acuerdo a Mayo Clinic, el síndrome de Ramsay Hunt ocurre cuando un brote de culebrilla afecta el nervio facial cerca de uno de tus oídos. Este sindrome es consecuencia del mismo virus que causa la varicela.

Hace dos años, Justin confesó que padece la enfermedad de Lyme, una enfermedad infecciosa que se contrae por la picadura de garrapatas, así como mononucleosis infecciosa, una afección vírica.

"Mientras que mucha gente no para de decir que el aspecto de Bieber es terrible, que consume metanfetamina, etc., de lo que no se dan cuenta es de que recientemente he sido diagnosticado con la enfermedad de Lyme", dijo en ese momento el cantante canadiense