Manuel Turizo apuesta por la versatilidad musical con ritmo dominicano

Jhangeily Durán

Santo Domingo, DR

Con 22 años de edad y solo cinco de carrera artística, las palabras talento, versatilidad musical, y un timbre de voz único, ratifican a Manuel Turizo como una de las revelaciones del género urbano.

Hoy en día, el ídolo colombiano rompe los estigmas de las etiquetas musicales y sorprendió a su fanaticada al dejarse contagiar del ritmo dominicano, la bachata.

“Para mí la bachata es un género muy romántico del que estoy ligado desde que tengo conciencia, mis padres siempre han puesto bachata en la casa, la canto, la bailo, me la vivo”, dijo Turizo mientras conversó con periodistas de este diario.

Además de la influencia que aplicaron sus raíces en la creación de esta nueva propuesta, el intérprete de “Culpables” añadió que siempre ha seguido a bachateros dominicanos como Anthony Santos, Juan Luis Guerra y el grupo musical de Aventura.

“Siempre mis favoritos han sido Juan Luis Guerra, desde que tengo memoria escucho aventura, que si ‘La Boda’ que si ‘Hermanita’, o sea para mí yo nací con aventura en los oídos”, dijo, mientras simulaba bailar la bachata Burbujas de amor, de Juan Luis Guerra.

Del mismo modo, el urbano ha demostrado ser un artista en busca de eliminar las “marcas de agua” en un cantante, su voz ha sido su principal elemento para sobresalir tanto en las baladas como en los ritmos tropicales, sin embargo expresó querer fortalecer esa variedad de música en sus próximos álbumes.

“La versatilidad es de las cosas más vacanas de la música, es la gente que al final termina encasillando a un artista diciendo como él hace esto, no puede hacer lo otro, pero yo te puedo dar mucho más, yo siento que todos los artistas tienen olas y movimientos al que nos vamos uniendo”, explicó.

+ Busca aprobación de dominicanos

Para nadie es un secreto que si un artista extranjero tiene la intención de lanzar un tema musical inclinado en la bachata querrá visitar República Dominicana en busca del “me encanta tu bachata”.

Es por esa razón que el paisa viajó desde el lunes a territorio dominicano para compartir con la gente dominicana su nueva propuesta musical.

“Vine a saludar un rato, pero sobre todo porque acabo de sacar una bachata y si no venía a dominicana después de sacar una bachata no iba a ser lógico, había que venir aquí y me aprobaran la bachata, ustedes son los que tienen que aprobarme esto”, fue la explicación que dio el exponente.

Turizo confesó que desde que llegó al país lo han bailado "como nunca”, sin embargo, no ha sido tarea difícil para él, debido a sus habilidades para mover las caderas al ritmo de la bachata.

Aprovechó el escenario para anunciar que está “presto, dispuesto y encantado” a colaborar con bachateros dominicanos, aunque ya existe una colaboración con Prince Royce en el tema “Cúrame”.

+ Su primera bachata

“La bachata”, como Turizo decidió nombrar su nuevo tema, fueron letras escritas por el mismo colombiano junto a Édgar Barrera, Andrés Jael Correa, Juan Diego Medina, Miguel Andrés Martínez y como de costumbre junto a su hermano Julián Turizo.

El resultado es una letra romántica que cuenta una historia de desamor sobre una persona que recuerda a un gran amor perdido.

“Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste”, dice una de las frases de la canción que recrea imágenes de amor y melancolía de este tema que marca un antes y un después en la carrera artística de Turizo.

La canción fue lanzada hace 12 días y ya cuenta con más de tres millones de reproducciones en YouTube y el audiovisual contiene imágenes inéditas de la niñez de Manuel, combinadas con una vibra de los años 90 que incluye una carpeta llena de CD de música, un discman y los característicos audífonos noventeros.

+ Vuelve a RD

Los dominicanos pueden esperar pronto un espectáculo de Manuel Turizo, quien a pesar de no poder especificar una fecha, aclaró que volverá para cantar tanto en Santo Domingo como en Santiago.

“Tenemos que volver, tenemos que volver a darlo todo aquí, ahorita que lance el álbum volveré con gira y espero ir a Santiago también”.

El colombiano aprovechó la entrevista realizada por Listín Diario para externarle al pueblo dominicano sus más sinceras gracias por el apoyo.

“En este país siempre me han apoyado, se saben todas las canciones, muchas veces hay personas fuera de donde me hospedo y eso realmente lo agradezco”.