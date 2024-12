Denzel Washington ahora es ministro de una iglesia en Nueva York

El reconocido actor de cine Denzel Washington, de 69 años, dio un paso de fe. Ahora es ministro de la iglesia Kelly, en la ciudad de Nueva York.

"Tomó un tiempo, pero finalmente estoy aquí. Si Dios puede hacer esto por mí, no hay nada que Él no pueda hacer por ti. El cielo es literalmente el límite", expresó durante el culto religioso.

Washington se bautizó el sábado para asumir un rol importante dentro del templo, después de que hace un mes dijera que la religión en Hollywood "no está de moda" ni es "sexy".

En noviembre, el protagonista de "El Gladiador" anunció que estará camino a su jubilación, teniendo menos proyectos a futuro.

"No dije que fuese a retirarme, dije que las películas me tienen que generar otro nivel de interés para que me una a ellas. Me atrae más colocarme detrás de las cámaras", aclaró tras rumores.