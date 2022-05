Bad Bunny dice Tokischa le agrada mucho y siente orgullo por lo que la cantante está logrando

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El artista urbano puertorriqueño Bad Bunny dijo que la cantante dominicana Tokischa “le agrada mucho” y que sin ser dominicano le llena de orgullo ver cómo la exponente está “rompiendo internacionalmente”.

“Tokischa está en un nivel bien cabrón y me gusta mucho. Me agrada que esté rompiendo a ese nivel. Yo no la conozco ni soy su amigo pero a mí me llena de orgullo, no soy dominicano, pero me llena de orgullo”, expresó Benito Martínez, nombre de pila del artista.

Durante la entrevista con los conductores del programa radial "Alofoke Radio Show" desde Puerto Rico externó la alegría que le causa ver a la dominicana poniendo en alto a la República Dominicana a pesar de todos los señalamientos que ha tenido.

Reveló que le molestaban los prejuicios que hacían algunas personas hacia ella, sin embargo, se alegra de verla billar en la actualidad.

“Me agrada que sea mujer y dominicana porque hay mucho prejuicio, mucho machismo y muchos dedos. Me molestaba ver a la gente hablando de una manera y verla brillar ahora”, manifestó de la intérprete de "Estilazo", "Linda" y "Perra".

Contó que una vez su novia, Gabriela, vio un show de ella en una discoteca del país y le externo la sorpresa que le causó ver que la gente no mostraba apoyo a la cantante.

“Yo recuerdo que Gabriela una vez vio un show de ella en república dominicana en una discoteca y me decía, pero, ¿qué le pasa a esa gente que no está activa?”, dijo, a lo que el artista le respondió: “Dale un break, deja que ella vaya para Estados Unidos, deja que tú la veas cantar en Nueva York y en Miami”.

Bad Bunny, el máximo exponente de trap latino, narró que “efectivamente, la gira de Tokischa Altagracia Peralta empezó y sus shows se prenden y la gente se vuelve loca con ella”.

Agregó que cuando la cantante vuelva al país “la van a mirar con otros ojos”, refiriéndose a los buenos logros internaciones que ha conseguido que la han hecho crecer y han expandido la cultura dominicana.