La falda ¿le encaja bien a los varones? J Balvin, Bad Bunny y otros famosos la lucen sin miedo

Nayeli Reyes

Santo Domingo. RD

En la cultura americana no es común que los hombres usen falda como parte de su vestuario, pero cada vez más la moda tiene menos límites y determinados estilos dejan de ser un tabú. Al menos varios famosos como J Balvin o Bad Bunny la lucen con mucha naturalidad.

En el caso de J Balvin, esta semana se dejó ver en Instagram en cuatro estilos de faldas. Sin embargo, no es la primera vez que el exponente urbano colombiano altera a los usuarios de las redes sociales luciendo faldas o vestidos y ocasionando discusiones por opiniones encontradas.

Su incorporación a esta tendencia fue hace más de un año promocionando su tema “Otra noche sin ti” junto a Khalid, precediendo una secuencia de ocasiones diferentes donde la más reciente ocurrió el domingo mediante su publicación en Instagram de un set de cuatro fotos con diversos estilos, incluso luciendo sus piernas.

La noción “pantalones para chicos, faldas para chicas” es un discurso en torno al que ha habido mucha discusión, pero que se revuelve cada vez que un hombre, sobretodo si es un famoso de talla, sale a relucir en el ojo público vestido de cualquier otra cosa que no sean pantalones.

Con este arrebató de J Balvin, vuelve el debate público que una vez se trató en Listín Diario: ¿se hicieron vestidos para hombres?

La realidad es que toda la idea de que las faldas tengan un género, específicamente la vestimenta femenina, fue provocada por una combinación de innovación en la sastrería y ocupaciones particulares. La tradición de los hombres con abrigos de tela, faldas, túnicas y otros artículos que no son pantalones es vasta y antigua.

Hoy en día, se considera notable e incluso inconformista con el género cuando un hombre usa una falda, desde el mencionado Jaden Smith hasta Mark Bryan, un influencer en Instagram cuyas publicaciones en blazers abotonados, faldas de vestir y tacones a menudo se vuelven virales de la misma manera en la que lo es ahora Balvin y en la que lo fue el ídolo del movimiento urbano latino, Bad Bunny con sus fotografías y portada para la revista Allure.

+ Bad Bunny

Además de posar para las fotografías de Allure, Bad Bunny usó una falda durante la interpretación de su canción con Sech en “The Tonight Show con Jimmy Fallon”, para varios videos audiovisuales propios e incluso en su traje para la Met Gala 2022 utilizó un vestido.

El reguetonero con regularidad utiliza prendas que podrían ser socialmente denominadas como femeninas por lo que tienen a llamar mucho la atención.

El cantante británico Harry Styles es el primer hombre en aparecer solo en la portada de la revista Vogue y lo hizo portando varias faldas y un vestido.

Mientras, el actor Vin Diesel lució sus piernas en los MTV Europe Music Awards en 2003.

?

Jaden Smith, el hijo del célebre actor Will Smith, es uno de sus más fervientes defensores. Según el, se trata de una lucha por la libertad de vestir como sin prejuicios de género.

Jaden ha sido modelo de la colección femenina de Louis Vuitton y en ocasiones en sus redes sociales publica fotografía de él con vestidos.

"En cinco años, cuando los niños vayan al colegio llevando una falda, nadie les molestará o les atacará por ello. Yo me estoy llevando la peor parte (de las críticas) al ser el primero, de tal forma que mis hijos y las próximas generaciones pensarán que ciertas cosas son normales, aunque en mi época no lo eran", afirmó hace seis años en entrevista con la revista Nylon.

+ Kanye West

El rapero estadounidense Kanye West tampoco le teme a usar fada. Lo ha hecho varias veces de manera pública. Una de las más celebres fue hace unos años cuando lució una prenda de la firma Givenchy.

El director creativo de la casa francesa, Riccardo Tisci, era la encargado de crear el diseño al completo del trabajo musical "Ni**as In Paris" del rapero en colaboración con Jay-Z.

Que el músico se decantase por un outfit de la firma para acudir al macroconcierto organizado por las víctimas del huracán Sandy el pasado 12 de diciembre habría pasado como un gesto casi desapercibido entre la avalancha de extravagancias a las que nos tiene acostumbrados el artista, si no fuese por un pequeño detalle: para la ocasión, Kanye elegía un kilt de cuero sobre pantalones, con una sudadera XL de color negro a juego; reseñó entonces la revista Hola.

'La falda de Kanye', que llegaba a tener una cuenta propia gracias a la colaboración inmediata de algún fan, daba la vuelta al mundo en apenas unos pocos minutos, reseñó Hola.

El actor y cantante Jared Leto es también conocido por lucir faldas similares en sus conciertos, y quien llegaba a afirmar: "Lo reconozco: le he prestado mi falda a Kanye".

+ Los dominicanos

Por otro lado, en República Dominicana existe el precedente palpable de esta moda y que muy al contrario de los ejemplos provistos no es algo nuevo e incluso fueron de mayor impacto para la época por lo conservadora y revolucionaria.

Uno de los primeros que se recuerde fue Tulile. Otros dos ejemplos más recientes: los merengueros Toño Rosario y El Jeffrey, el urbano Kiko el Crazy y el magnate de la comunicación, Santiago Matías Alofoke, quien ha vestido falda durante varias presentaciones en el programa madre de su cadena e incluso en entrevistas fuera de su medio.

En 2012 durante una despedida de año presentada por el Grupo Telemicro, ante miles de espectadores, el emblemático hermano Rosario salió a escena en el tradicional espectáculo en un atuendo algo atrevido cargado de una indumentaria en cuero, bragas y falda.

No obstante, ni este ajuar algo excéntrico dejó que los presentes disfrutaran del espectáculo de fuegos artificiales de 15 minutos de duración, tras el cual Toño interpretó sus temas más populares, que fueron coreados por el mar humano que se dio cita en la gran fiesta.

En septiembre de 2021, Kiko el Crazy se vistió femenino. El exponente urbano se mostró en falda. Eso bastó, según él, para ser rechazado por colegas de la música urbana que no quieren grabar con él.

"Me han rechazado por usar faldas, mis respetos a la comunidad Lgbt por que son personas viven en su mundo Y no se meten con nadie. No soy gay y si por usar falda algunos artista no quieren colaborar, no me imagino como serán con esa comunidad, wow nunca pense que sentiría la discriminación", comentó el intérprete a quien desde entonces es tan usual verlo en falda como en pantalón.

No obstante, Kiko aclaró que no es gay: “Seré claro, tengo un hijo, una esposa y soy un tigre de la calle, una cosa no tiene que ver con la otra pero En el proceso de mi álbum, #Llegoeldomi, algunos artistas de la música latina me han rechazado por usar faldas”.

En octubre pasado, el merenguero El Jeffrey apareció en el programa de televisión “De Extremo A Extremo”, que se transmite por Digital 15, luciendo una falda de encajes color rosa con otras tonalidades muy coloridas.

El Jeffrey explicó que al utilizar una falda "trato de hacer cosas diferentes", ya que le gusta "agradar a mis fanáticos, dar un buen espectáculo sin faltarle a los valores morales y éticos".

El merenguero expresó entonces que la falda en los hombres es propia de la cultura de Escocía y que al agregarla a su look solo busca ser "original y vanguardista" como figura artística.

"Quiero decirles a todos mis fanáticos que soy un artista qué que desde mis inicios he sido vanguardista un artista original con mi esencia creyente Fielmente de Dios qué siempre me he adaptado a los nuevos tiempos", expresó el merenguero a través de un mensaje en sus redes sociales.