'KC La Cara', la revelación musical urbana de Los Alcarrizos

María Tejada Lorenzo

Santiago, RD

Geudys Núñez, mejor conocido por su nombre artístico “KC La Cara”, es un rapero nacido en Los Alcarrizos, quien con solo 21 años ha cumplido parte de su sueño en la música urbana al ser electo entre 500 participantes de un concurso realizado por Caribbean Cinemas para formar parte de la película “Flow Calle”.

“Llevaba mucho tiempo haciendo música, tocando puertas, esperando una oportunidad y en el momento que llegó no la estaba esperando. Lo describo como lo mejor que me pudo haber pasado”, dijo con una sonrisa.

Sus inicios

Desde niño, KC cuenta cómo sintió esa pasión por la música urbana y lo familiarizado que estaba con ella. Inspirado por las rimas del Lápiz Consciente, Almighty, Residente y Mandrake El Malocorita; decide emprender su propio camino en lo que desde ese momento era parte de su ser.

Todo comenzó en un campamento de verano, donde por vía de su madre quien trabajaba en el ayuntamiento, se enteró de que había un campamento de verano que buscaba jóvenes animadores para presentarse ante un público de 3500 muchachos.

“Con mi grupito preparamos una presentación con canción y todo. Era un casting de animadores, pero queríamos ser diferentes, así que lo hicimos así”, narró. Resultaron ganadores y los catalogaron como los “artistas del campamento”.

Las visitas a los estudios de grabación, cantar frente a un público, los gritos y las emociones, fue lo que despertó esa pasión que a raíz de esa experiencia comenzó a surgir. Aquel momento donde se “enamoró” de la música y decidió cumplir sus sueños.

Su música

Cada una de sus canciones tiene temas diferentes, pero todas tienen algo en común: las letras limpias.

“Trato de que mis letras sean limpias porque mi mamá me escucha. Uno no le va a enseñar cosas raras a ella, tú sabe”, dijo entre risas.

Este joven talento considera que para sonar bien no es necesario el uso de las malas palabras o vulgaridades.

Con el propósito de brindar un mensaje a la sociedad, KC creó la canción “27 de Febrero” y “Juan Pablo Duarte”, donde aprovecha su talento de cantar narrando, en este caso sobre los sucesos de la patria dominicana y la importancia que tiene esta para la historia.

Apoyo

Para “KC La Cara” el apoyo nunca debe mendigarse, tiene que salir propiamente de la persona de forma incondicional y sincera.

Señaló que su familia lo apoya incondicionalmente y que no pudo haber nacido en una mejor.

“Al principio mi papá era quien no me apoyaba, decía que esto de la música urbana es para delincuentes. Luego se dio cuenta que no es así y hasta hacía sus líos para ayudarme”, destacó.

Flow Calle

Para un joven lleno de sueños lograr conseguir una de sus metas es un signo de alegría, esto sucedió cuando de los 500 participantes del concurso- reality sacaron 30, luego 10, después depuraron a cinco y de los últimos tres él resultó ganador. No solo ganó la oportunidad de participar en la película de música urbana que actualmente se encuentra en los cines “Flow Calle”, sino también un álbum de 12 canciones producidas por el productor musical Nico Clínico, un video hecho por Jean Gabriel Guerra, dinero en efectivo, aparatos electrónicos, entre otros.

“En un momento me asusté porque el otro finalista hizo una participación muy buena, sin embargo, algo me dijo que era mío desde antes de entrar, yo lo sentía”, recordó con alegría.

Esta competencia fue filmada en cuatro días y trasmitida durante dos meses. Tuvo como jueces a la rapera Melymel, el comunicador Brea Frank y el locutor Luinny Corporán.

Ya en el proceso de grabación de la película, KC contó que ha sido una de las mejores experiencias de su vida, no solo por el hecho de conocer tantas personalidades y artistas, sino por la forma tan amable en la que dijo ser tratado.

“Todos estaban tan pendientes de mí. A pesar de que los demás eran mucho más reconocidos que yo, nunca existió un trato diferente conmigo. Éramos tratados igual”, enfatizó.

KC decidió arriesgarse con esta experiencia, pues contó que para ir a la filmación de la película tuvo que contar con el apoyo de sus familiares para costear el pasaje y todo lo demás que necesitaba.

Agregó que otro gran reto fue el rap que interpretó en Flow Calle, ya que las letras, que fueron escritas por el artista urbano Musicólogo, se la pasaron a las 9:00 am y ya a las 3:00 pm tenía que saberlas completa para solo grabarla.

Otras metas

“Me enfoco en tocar puertas, pagar promociones, mis videos y seguirme esforzando hasta que Dios lo permita y las cosas se den. Eso sí te digo, pero no cómo me veo en el futuro”, aclaró KC.

Cree ciegamente que a pesar de que quiera mucho algo, al final solo sucederá lo que sea “su voluntad”. Por esa razón prefiere no hacerse ideas, sino vivir el presente y esforzarse por conseguir el triunfo que quiere llegar a tener algún día.

Dentro de esos planes señala que está abierto a la idea de grabar con cualquiera del género urbano, especialmente con la rapera Farina y Lápiz Consciente, pues “qué mejor comienzo que con el papá del rap”.

Su misión es trabajar mucho y espera poder participar nuevamente en el cine de la mano con la música urbana, eso le llenaría de mucha satisfacción.