Santo Domingo, RD

José Manuel Medinas Rojas, mejor conocido como “El Patrón RD”, se lanza al ruedo musical haciendo varias colaboraciones con exponentes del género urbano, en busca de abrirse paso en el arte de la música.

“Mi objetivo principal es lograr impactar en mi tierra, como algunos colegas, además de poder lograr con mi música la internacionalización y seguir los pasos de artistas como El Alfa El Jefe, Chimbala, entre otros”, así lo destaca en una nota de prensa este novel urbano, oriundo del sector de Los Minas.

Dentro de las colaboraciones que ha realizado se encuentran: “Una Nota” con Haraca Kiko; “Un Desorden” Ft. Rochy RD, “Tú No Eres Popi” (Original) y “Tú No Eres Popi (Remix) con Chimbala; “Quiero Beber” (Original) y “Quiero Beber” (Remix) Ft. Yomel El Meloso y Tommy Titerito; “Hoy Se Goza Ft. Crazy Design; “Peluche” Ft. Bulova. Todos estos sencillos con letras de su propia autoría y de DS Music Inc,, compañía musical que lo representa.

Algunos de estos temas cuentan con un video musical colgado en la plataforma YouTube, donde han recibido el respaldo de sus seguidores.

El Patron RD señala que su inspiración en la música ha sido el mambero Omega El Fuerte, por lo que en un futuro le gustaría realizar una colaboración con este popular merenguero.