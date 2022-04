Aseguran Chyno Miranda está mal de salud

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Nuevamente surgen los rumores en torno a la salud del cantante venezolano Chyno Miranda, luego que meses atrás se había dicho que el artista estaba recluido en un hospital de Caracas, en su país natal.

Aunque esta noticia fue desmentida por su exesposa Natasha Araos, ahora el programa “Chisme no Like” reportó que el exintegrante de “Chino y Nacho” se encuentra grave de salud al grado de que sus familiares habrían llamado a un cura, algo que hacen aquellos que son católicos cuando una persona se encuentra en sus últimos momentos de vida.

Asimismo, Nacho contó a “Yahoo vida y estilo” que Chyno Miranda necesita del apoyo de todos sus fans para establecerse.

“Chyno está en Venezuela luchando por recuperar su salud. Yo les pediría a los fans, a todos los que lo quieren, que recen o manden su energía por un milagro”, dijo Mendoza sin dar más detalles de su amigo.

Anteriormente, Nacho dijo en una entrevista en el programa “Hoy Día” que una prima de Chyno le dijo que va muy bien en su recuperación.

"A través de una prima de él, que es amiga mía, me dio muy buenas noticias. Me dijo que va muy bien en su recuperación, que incluso han estado notando cambios que antes no había. Él sigue enfocado en recuperarse y yo siento que ahí es donde debe tener puesta toda su energía", expresó.

Hasta el momento esta la información que se ha hecho pública sobre la salud del artista, pero sin que un familiar directo o él mismo haya confirmado nada.

En julio de 2020 a Chyno Miranda el covid le dio duro, casi lo deja paralítico.

El coronavirus le ocasionó una neurópata periférica por la que estuvo paralizado afectándole el habla, el poder caminar y otras funciones de su cuerpo. También sufrió una encefalitis por la que los médicos tuvieron que inducirle un coma.