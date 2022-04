Vakeró confiesa que ha tenido pensamiento suicida

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El artista urbano Vakeró confesó que ha tenido pensamientos suicidas.

“Tengo qué confesarles algo, he tenido pensamientos suicidas, me le he escapado porque estoy protegido, pero a veces flaqueo y esté momento lo estoy viviendo”, expresó en su cuenta de Twitter.

“El cantante de los raperos” ha preocupado a sus seguidores por sus últimos tuits.

“La risa no todo el tiempo es de felicidad, a veces es de alegría, a veces es dándole al mal tiempo buena cara”, dijo.

Este desahogo del cantante viene en un momento en el que experimenta una de las emociones más gratas de su vida al saberse en un mural ubicado en una de las avenidas más transitadas de su pueblo natal, San Pedro de Macorís.

El intérprete de “Te quiero” se encuentra muy emocionado y agradecido con la alcaldía de su pueblo por el honor de colocarlo entre grandes artistas.

"Gracias a la @alcaldiaspm por este homenaje en vida que me hacen, colocar mi rostro en un mural cargado de grandes figuras del arte que nacen en San Pedro de Macorís, es demasiado para mi”, dijo el artista en un post realizado en su cuenta de Instagram.

Vakeró se encuentra en estos momentos trabajando su próximo sencillo “El amigo” y anunció que será publicado en todas las plataformas digitales este próximo 20 de Mayo del 2022.