La policía acudió al departamento de Johnny Depp y Amber Heard en Los Ángeles

EFE

Los Angeles, Estados Unidos

Agentes de la Policía de Los Ángeles (LAPD) se personaron en el edificio donde vivían Johnny Depp y Amber Heard la noche del 21 de mayo de 2016, fecha en la que Heard había asegurado previamente que recibió golpes del actor.



Durante la tercera jornada del juicio que enfrenta a los dos actores, la jueza Penney Azcarate, del condado de Fairfaix (Virginia, EE.UU.). revisó las grabaciones tomadas por las cámaras de seguridad del rascacielos East Columbia, ubicado en el centro de Los Ángeles y en el que Depp era propietario de cinco apartamentos.



En las imágenes correspondientes al 21 de mayo de 2016 se aprecia la llegada de al menos dos agentes de policía, un punto que confirmó el gerente del inmueble, Brandon Patterson, al ser interrogado, aunque afirmó que no recordaba más detalles de la escena.



Heard había alegado previamente que Depp la golpeó con su teléfono ese mismo día.



El actor y la actriz estuvieron presentes este miércoles en una nueva sesión del juicio en el que Depp acusa a su exesposa de difamación por un artículo que publicó en The Washington Post en 2018 después de su divorcio y en el que se refería a sí misma como una persona que tenía experiencia en lo que "representa el abuso doméstico".



El proceso, que llega tras un mediático juicio en Londres por otro artículo similar, se está retransmitiendo en directo y contará con testigos tan famosos como el actor James Franco o el multimillonario Elon Musk.



Entre los testigos que ya han intervenido figura un amigo cercano del actor, Isaac Baruch, quien aseguró que era consciente de las discusiones de la pareja pero no recuerda ver señales de violencia.



Baruch indicó que se encontró con Heard un día después del supuesto incidente de mayo de 2016 y ella le contó que "Depp se puso violento" y la golpeó.



“Yo la miré completamente y no vi nada… Ni cortes, moretones, hinchazón. Solo la cara de Amber", insistió el amigo, que vivía en el mismo bloque de viviendas y al que Depp ayudaba económicamente.



Baruch calificó de "mentira maliciosa" las acusaciones de maltrato vertidas por Heard y aseguró que han afectado enormemente a la familia de Depp, según declaraciones recogidas por la cadena estadounidense Fox News.



El día antes acudió la hermana y asistente del actor, Christi Dembrowski, a quien los abogados de Heard preguntaron sobre varios mensajes en los que le pedía que dejara de consumir sustancias, aunque ella aseguró que nunca sintió preocupación por que Depp tuviera alguna adicción.



El actor pide a su expareja 50 millones de dólares por daños y perjuicios.



Por su parte, Heard respondió con una contrademanda en la que alega que el actor ha impulsado una campaña de difamación en su contra y le reclama 100 millones.



Será la primera vez que los dos famosos se enfrenten ante la justicia. En el juicio celebrado en Londres, y que Depp perdió, la actriz acudió en calidad de testigo ya que la acusación era contra The Sun por un artículo que calificaba al actor de "agresor de mujeres".