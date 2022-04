Eddy Herrera, juez de "The Voice", el galán que soñaba con ser pelotero y triunfó en la música

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

Eddy Herrera tenía sus ojos puestos en el beisbol, pero su destino fue la música. Con más de 30 años de carrera el artista dio batazo en la escena musical y se prepara para anotar otro “hit” como coach del famoso reality “The Voice Dominicana”.

“El galán del merengue” es uno de los nuevos coaches de la segunda temporada del concurso que inicia el próximo 12 de junio del año las 8:00 de la noche todos los domingos de Telesistema canal 11.

Con su vasta experiencia en la música, Eduardo José Herrera De los Ríos, nombre real de Eddy, se prepara para ser guía de los nuevos artistas que buscan un espacio en la música.

El cantante compartirá rol con su colega Milly Quezada, Alex Matos y Musicólogo.

Herrera, quien tiene una exitosa carrera artística y una hermosa familia, goza de reconocimiento internacional siendo uno de los merengueros que ha llevado sus canciones por Latinoamérica.

Sus éxitos van desde "Carolina", "Demasiado niña", “Pegame tu vicio”, Tú eres ajena", "Demasiado romántica" y "Como llora mi alma", entre otros.

Con su disco “Eddy Herrera Ahora”, ganó su primer Latin Grammy en el 2020, en la en la categoría “Mejor Álbum Tropical Merengue-Bachata”.

Inicios

El canto siempre fue una de sus pasiones una de sus grandes pasiones, porque además estuvo a punto de ser firmado como pelotero. A los 13 años, por primera vez, participó en un Festival de la Voz, pero a los 17 ganó el primer lugar, luego de eso era invitado, frecuentemente, a cantar al programa “Fiesta” de Teleantillas, junto a la orquesta de Manuel Tejada.

Es entonces cuando Wilfrido Vargas lo contacta y lo invita a formar parte de su agrupación. “Al principio fue difícil porque nunca había cantado merengue, mucho menos lo bailaba bien”.

Ingresó a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra para estudiar arquitectura, pero solo duró dos años y medio, ya que se le presentó la oportunidad de trabajar en el grupo de Wilfrido Vargas.

Eddy entró a formar parte de un frente compuesto por Rubby Pérez, Peter Cruz, Jorge Gómez, Marcos Caminero y Charlie Espinal. “Debuté en 1985 en el Teatro Agua y Luz y recuerdo que cuando salí al escenario estaba temblando. Luego a los dos meses Wilfrido me dijo que si no aprendía a bailar me iba a sacar y Peter Cruz me dio un curso intensivo de baile, todo lo demás es historia”, dijo hace un tiempo en entrevista con Listín Diario.

Tres meses después de haber ingresado al grupo grabó su primer merengue titulado “El Jardinero”, el cual se convirtió en un exitazo.

En su infancia no tuvo grandes carencias, pero recuerda con pesar que teniendo su padre apenas 34 años quedó inválido producto de una caída que había sufrido cuando joven y años más tarde tuvo estas graves consecuencias.

Eddy fue un niño inquieto, cantaba desde los seis años y a los nueve recibió de regalo su primera guitarra. “Con ella aprendí a tocar y a cantar, por eso es mi instrumento favorito”. Luego siendo un adolescente fue todo un “don Juan” recuerda que en una oportunidad llegó a tener hasta cuatro novias a la vez. Sus amigos le buscaban para dar serenatas y era una de las actividades que más disfrutaba.

Un matrimonio sólido

Todo eso cambió cuando conoció a su esposa Marta, la madre de tres de sus hijas y con quien no solo comparte su vida personal, sino que desde hace tres años, también la profesional cuando Eddy y su hermano, Evelio Herrera, rompieron relaciones comerciales, Martha asumió la función de manejar la carrera del merenguero.

Hace 33 años, el cantante aprovechó una escala de cinco horas en Miami, en un vuelo de Santo Domingo con destino a Costa Rica, para casarse con el amor de su vida, Martha, entonces una jovencita a la que había conocido unos meses antes durante una presentación en el Festival de la Calle Ocho.

“Yo dije a los muchachos del grupo en el aeropuerto: -vengo ahora, y fui y me casé con Martha”.

El compositor tiene cuatro hijas, Elbanely, Gabriela, Laura y Nathalia Herrera, y tres nietos.