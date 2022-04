Jary Ramírez revela sufrió discriminación por su orientación sexual

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El comunicador Jary Ramírez reveló que al inicio de su carrera fue discriminado debido a su orientación sexual.

De acuerdo al conductor de “De extremo a extremo”, fue en una emisora propiedad del aclamado artista Juan Luis Guerra.

“La gente lo ve muy bien, pero yo no quiero saber de él (Juan Luis Guerra), yo estaba comenzando en una emisora y la directora dijo que yo no podía estar en el grupo debido a mi orientación, cuando él tenía inclusive a una directora que era lesbiana”, dijo Ramírez en el programa “Activando la mañana”.

El animador dijo que por esa razón no simpatiza con Guerra, aunque esa discriminación lo hizo seguir hacia adelante.

Hace unas semanas el cronista de espectáculos confesó que un cáncer de colon lo sorprendió y tuvo que someterse a una cirugía para extirparle un tumor fase dos.

“Pasar ese proceso no fue fácil, el día que me hicieron la endoscopía y me dieron el diagnóstico me caí", expresó el comunicador a sus compañeros de labores en el programa”, expresó.