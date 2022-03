Serrat espera “un trocito de ese calorcito tan rico que guardan" los dominicanos "para la gente más querida”

Pachico Tejada

Santo Domingo, RD

Los seguidores dominicanos tendrán la oportunidad de disfrutar de dos funciones de la gira de despedida de Joan Manuel Serrat, en las que el trabajo para escoger el repertorio ha sido difícil, dada la enorme cantidad de emblemáticas canciones que pueblan la discografía del cantautor español.

En ese sentido, el autor de obras como “Mediterráneo”, “Penélope”o “Sinceramente tuyo” ha explicado que ha basado la elección en dos aspectos fundamentales: esas canciones que la gente ha hecho suyas de una manera extraordinaria y otras que lo han acompañado a él de una forma especial.

Las presentaciones en Santo Domingo tendrán lugar los días 4 y 5 de mayo en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

Para su reencuentro con el público dominicano dice esperar cumplir con las expectativas, unas que están en consonancia con lo que es capaz de hacer y que ha hecho a lo largo de su carrera.

“Eso sí, voy a tratar de subirme cada día al escenario con la ilusión que siempre me he subido, y con la esperanza de poder encontrarme con ese público caliente, fiel, cómplice, que siempre me encontré en República Dominicana”, explica el artista.

Además, en los últimos instantes de esta entrevista, y como una forma de despedirse, el artista pide que se le reserve de este país caribeño: “Un trocito de ese calorcito tan rico que guardan ustedes para la gente más querida”, solicita Joan Manuel Serrat.

Poseedor de una discografía que fue parte importante de la banda sonora de una generación de artistas que, aparte de construir una obra trascendente en su tiempo, ha servido de influencia a otros que llegaron después, Joan Manuel se siente privilegiado. “La verdad es que me siento muy agradecido, porque he tenido al lado, cerca, a maestros, no solo anteriores a mi, sino maestros contemporáneos.

Su despunte en los sesentas coincidió con el de figuras del rock como Bob Dylan, The Beatles o Rolling Stones, entre muchos otros, entiende que no se limita solo a los anglosajones. “La música latina tiene ejemplos fundamentales. Juan Luis Guerra es uno de ellos, Chico Buarque, Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, Luis Eduardo Aute, y bastantes más”, sostiene Serrat.

Esa obra musical ha estado desde el principio de su carrera, a inicios de la convulsa década del 60, del lado de la libertad y los derechos humanos, y hoy, encuentra a este vecino del Poble Sec, con una guerra entre Rusia y Ucrania, amenazando, no solo a Europa, sino al mundo.

Para Serrat esto no es nuevo, ya que entiende que en todos los tiempos siempre se ha tenido que pelear por la justicia y la paz. “Que la libertad no hayamos tenido que defenderla a uñas y dientes, día a día, donde la justicia no nos la ha regalado nadie, sino que también ha habido que pelearla constantemente”, comenta el artista catalán.

Entiende que siempre habrá que pelear por esas cosas, ya que en el mismo mundo donde hay gente que ama la paz, que ama al prójimo, también hay gente que a partir de la guerra, y mediante a la codicia hace su camino. “Siempre ha habido belicosos y codiciosos que no están de acuerdo con que el hombre, en la sociedad crezca de una manera armónica, unida, solidaria”, explica, y que a la referida situación en Europa, es realmente delicada y que no parece que, a día de hoy, la solución sea, ni sencilla, ni rápida.