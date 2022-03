Javier Bardem y Penélope Cruz, una carrera y un amor de película

EFE

Los actores españoles, Penélope Cruz y Javier Bardem, suman sendas nominaciones a mejor actriz y actor principal en los Óscar, coincidiendo con un aniversario de película: los treinta años de “Jamón, jamón”, en cuyo rodaje se conocieron, aunque la relación amorosa no fraguó hasta quince años después.

La pareja de actores españoles con mayor proyección internacional formado por Javier Bardem (52) y Penélope Cruz (47) no sólo se ha ganado el reconocimiento profesional y el cariño del público, sino que se han convertido en la primera pareja real en ser nominada al Oscar al mejor actor y mejor actriz principal, respectivamente, y además ¡en la misma edición!

Él por “Being the Ricardos”, un drama de Aaron Sorkin en el que el actor fue capaz de todo, cantar, bailar y clavar el acento cubano con una naturalidad sorprendente. Y ella por “Madres paralelas” de su gran amigo, Pedro Almodóvar, una nominación que le llega tras haber ganado la Copa Volpi en la pasada edición del Festival de Venecia.

Pero ninguno lo tienen fácil, el actor compite con intérpretes de la talla Benedict Cumberbatch, por `El poder del perro´, cinta que parte como favorita con 12 nominaciones; Will Smith (“El método Williams”), Denzel Washington (“La tragedia de Macbeth” y Andrew Garfield (“Tick, Tick. Boom”), mientras que Penélope tiene entre sus rivales de candidatura nada menos que a Jessica Chastain (“Los ojos de Tammy Faye”), Olivia Colman (“La hija oscura”), Kristen Stewart (“Spencer”) y Nicole Kidman (Being the Ricardos”).

UNA PAREJA BIEN AVENIDA: UN ÓSCAR Y CUATRO NOMINACIONES CADA UNO.

Pero no es la primera vez que han sido nominados. Hasta la fecha lo han sido en cuatro ocasiones, -y cada uno-, ganándola en una: a la mejor interpretación secundaria. Él en 2007 por su magistral e inolvidable interpretación de villano en “No es país para viejos” de los hermanos Coen, premio que supuso su consagración definitiva en Hollywood y ella, un año después, por “Vicky Cristina Barcelona”, película de Woody Allen por la que además de volver a reencontrarse, Penélope ganó el Bafta, su tercer Goya y fue nominada a los Globos de Oro y al de Sindicato de Actores.

Tampoco es lo único que celebran este año la pareja de actores. Este 2022 se cumplen treinta años de su primer encuentro cinematográfico. Fue en 1992 cuando el director de cine catalán Bigas Luna les ofreció protagonizar junto a Jordi Mollà “Jamón, jamón”.

ENTRE BIGAS LUNA Y WOODY ALLEN.

“A Bigas Luna le debo una carrera y una mujer”, confesaba Bardem hace unos años durante la presentación de un documental en homenaje a Bigas Luna, fallecido en 2013.

En su papel en “Jamón, jamón”, él trataba de ganarse el corazón de Penélope y aunque Bardem aclaró años más tarde que no sucedió nada entre ellos, reconoció que existía química entre ellos, tanta que hasta resulta difícil imaginar que no surgieran algo entre ellos recordando las tórridas escenas bajo la icónica valla publicitaria del toro de Osborne. Pero en aquel momento, ella, con solo 16 años mantenía su primera relación con el músico de Mecano, Nacho Cano.

Tanto ella como Bardem continuaron desarrollando sus carreras. Cruz comenzó una floreciente carrera en Hollywood y tuvo sonados romances con actores como Tom Cruise, después de que se conocieran en el rodaje de “Vanilla Sky”, Thomas Obermaier y Matthew McConaughey, mientras que Bardem obtuvo su aclamado papel en “Sin lugar para los débiles”.

Su relación comenzó en el verano de 2007, durante el rodaje de la película de Woody Allen, “Vicky Cristina Barcelona”y se confirmó meses más tarde, cuando Bardem recogía su merecido Óscar 2008, acompañado de una Penélope que ya se dejaba fotografiar, junto a la madre del actor, Pilar Bardem.

Él ha reconocido que, durante el rodaje, ninguno de los dos se atrevió a dar el primer paso y cuando lo dieron prefirieron mantenerlo discretamente. Incluso hubo algunas dudas sobre su relación, llegó a confesar Bardem, que al principio dudó mientras se filmaban la cinta. Y es que el personaje (y la buena interpretación suponemos) de Cruz era de una mujer tan intensa, tan apasionada y abrumadora, que le echó para atrás pensar que pudiera ser igual en la vida real.

Entre una y otra cinta, la pareja trabajó en “Carne Trémula” (1997) de Pedro Almdóvar aunque sin compartir escenas como en “El amor perjudica seriamente la salud”, comedia de Manuel Gómez Pereira de ese mismo año, y en la alocada comedia negra “Sin noticias de Dios” (2001)

En 2013 la oscarizada pareja protagoniza “El consejero”, de Ridley Scott. En 2017 protagonizan “Loving Pablo”, filme de Fernando León de Aranoa en torno a la figura del narcotraficante más famoso del mundo, Pablo Escobar, a través de la que era su amante, y en 2018 “Todos lo saben”, del director iraní Asghar Farhadi, entre el melodrama familiar y la intriga criminal.

DOS EXITOSAS CARRERAS INTERNACIONALES.

Para Javier Bardem fue su interpretación del escritor cubano perseguido, Reinaldo Arenas, en “Antes que anochezca” (2000), para la que tuvo que adelgazar casi quince kilos y clavar a la perfección el acento cubano, la película con la que se ganó el reconocimiento de la crítica y del público internacional, así como su primera nominación a los Óscar.

Tres años más tarde llegaría otra de sus cintas más recordadas, “Los lunes al sol”, que le valió el Goya al mejor actor y en 2004 volvió a triunfar con el sobrecogedor papel del parapléjico Ramón Sampedro, en “Mar adentro”, una dramática historia real sobre el derecho a la eutanasia.

A partir de entonces los directores extranjeros pusieron sus ojos en él y le llovieron las ofertas al mismo ritmo que cosechaba premios, sobre todo, por aquella inolvidable, brillante y perturbadora interpretación del asesino a sueldo en “No es país para viejos”, que además del Óscar, sumó el Globo de Oro y BAFTA. Su palmarés de reconocimientos incluye seis Goya, dos galardones del Sindicato de Actores, el premio del Cine Europeo, dos Copas Volpi al Mejor Actor del Festival de Venecia o la Palma de Oro de Cannes.

Por su parte, Penélope Cruz suma nada menos que tres Goyas, un Óscar, un BAFTA, un premio del Cine Europeo, un Donatello de Italia, y hasta un César de Honor en Francia.