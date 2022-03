La historia de Yailin: quería ser doctora, pero se hizo viral con la música

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

En los últimos meses Yailin la más viral pasó de ser conocida solo en República Dominicana a ser el foco de atención y ocupar los principales titulares de la prensa internacional.

Y aunque su repentina fama mundial no fue por su carrera artística, sino por ser la prometida de uno de los artistas urbanos más importantes de Latinoamérica, Anuel, la joven de 19 años es la principal protagonista de una historia de amor que muchos aplauden y otros rechazan.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa la joven oriunda de Los Minas que llegó a relucir más allá del barrio tras ganar un concurso de baile y de ahí se lanzó a cantante, volviéndose viral (de ahí su nombre artístico) con el tema “Quién me atraca a mí” junto al también exponente Haraka Kiko.

“El baile no dura para siempre, entonces quería continuar activa en la industria y tomé la decisión de intentar con la música para ver si me aceptaban. Aunque es mucho más difícil que el baile siento que el público me ha aceptado y me ha acogido”, decía la joven para el periódico El Nuevo Diario en el 2020, año en que empezó a darse a conocer.

Sus letras explicitas, sus bailes sensuales, su rivalidad con la cantante La Perversa, sus cambios físicos y hasta su efímera relación con DJ Sammy, fueron algunos de los elementos que mantuvieron a Yailin en la palestra.

Quería ser doctora

No obstante, su historia personal es otra; es la menor de la casa, su padre murió en un accidente de tránsito cuando ella apenas tenía nueve años.

En la adolescencia estudió en un centro educativo público, tomó entrenamiento boxeo, pero a lo que se quería dedicar era a la medicina porque en su familia predominan los doctores.

“Me hubiese gustado ser cirujana, tenía planeado entrar a la universidad porque vengo de una familia donde predominan los doctores”, dijo para el citado medio.

Ha colaborado con varios artistas del género urbano dominicano como son: Nino Freestyle “Gancho”; Haraca Kiko “Quién me atraca a mi”; Villano RD “Chivirika”, siendo este tema uno de sus hits.

Justo antes de que iniciara la pandemia Yailin se mudó sola y con las ganancias que estaba obteniendo de su música compró su primer carro, un Honda Civic que le dio mucha satisfacción porque se lo costeó ella sola.

A mediados del año pasado empezó a promocionar una gira para Estados Unidos, que no se llevó a cabo.

La cantante ha estado en la opinión pública por sus cambios físicos debido a las cirugías que se ha realizado. También por su efímero romance con DJ Sammy, con quien grabó el tema “Mi bebé”.

Pero todo eso quedó atrás cuando en noviembre del año pasado conoció al artista puertorriqueño Anuel. Su relación sorprendió a los seguidores y la prensa se volcó en ellos.

Una de las principales muestras de amor que los seguidores pudieron presenciar fue a través de Instagram, donde peluches y arreglos florales llegaron hacia la también artista urbana mientras se encontraba en la clínica.

Esto fue revelado por medio de un video publicado por Yailin con la canción ‘Eres todo en mí’ de la cantante mexicana Ana Gabriel de fondo, más un mensaje en la descripción que decía “Sin palabras. Gracias por hacerme tan feliz en tan poco tiempo, Emma”.

Más enamorado que nunca

Anuel y Yailin la Más Viral establecieron su residencia en Miami, donde tienen su nido de amor y él "me trata como una reina", según contó a la revista People en Español.

"Es diferente, siento que lo que tengo con él nunca lo había vivido ni lo había sentido por otra persona", agrega la intérprete urbana.

Él, por igual, según sus declaraciones a People, se siente a plenitud: "Con ella no tengo que estar escondiéndome de ninguna forma ni cambiar nada".

El cantante puertorriqueño, de 29 años de edad, y su colega dominicana, de 19, descubrieron su amor a finales de diciembre pasado cuando intercambiaron expresiones de cariño en las redes sociales.

Desde entonces, los cantantes se dejan ver derrochando amor en lugares públicos de República Dominicana y Estados Unidos.

Incluso, el 11 de febrero pasado se dio a conocer que la intérprete de música urbana Jorgina Guillermo Díaz, nombre real de Yailin, recibió su visa americana.

En efecto, la joven viajó a Estados Unidos y hace dos semanas fue una sensación al aparecer junto a Anuel en el Juego de Estrellas de la NBA.

En la entrevista de People en Español, la pareja confirmó que está residiendo en Miami, donde viven en su propia burbuja y se divierten como niños, resalta la publicación.

"Somos como dos muchachos juntos", dijo a People entre risas Yailin, quien añadió. "Me gusta mi relación porque somos nosotros mismos".

Emmanuel Gazmey Santiago, nombre de pila del exponente urbano, se proclamó feliz con su reia en Miami: "Ella está aquí ya por fin gracias a Dios y el proceso de la visa se dio más rápido de lo que pensamos".

Después de esto se han visto videos en las cuentas de Instagram de ambos donde se muestran cariño y afecto mutuamente. Lo más reciente fue un video que posteó el artista junto a su pareja mientras se daban un beso, donde comentó que nunca la dejaría sola.

El “makinón”

Lo más reciente de la pareja es el costoso obsequio que le hizo el artista puertorriqueño, pues le regaló un “makinón”. Se trata de un Bentley color blanco con el que aprovechó para posar en una nueva sesión de fotos muy sexy.

"Gracias mi rey por mi juguete nuevo", escribió la intérprete de “Chivirika” y de inmediato miles de comentarios llenaron la publicación. Como siempre dividiéndose entre los que apoyan a la pareja y los que todavía sueña con una con reconciliación con Karol G.