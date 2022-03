Anuel censuró las partes en las que mencionó a Karol G en el tema "Mcgregor"

Jhangeily Durán

Santo Domingo, DR

Hace nueve días el cantante puertorriqueño Anuel AA publicó en la plataforma de Youtube el video oficial del tema “Mcgregor”, donde se hizo evidente la omisión de dos partes en las que hacía mención de su ex pareja Karol G.

Siendo esa canción una de las más reproducidas de su último álbum, “Las leyendas nunca mueren”, Emmanuel Gazmey, nombre de pila del artista, suprimió en el segundo 0:48 y el minuto 2:02 las partes donde pronunciaba el nombre de la colombiana.

Las partes “que ya yo no estoy con Karol y el tatuaje nunca me lo he borrado”, y “las de cien son azules como el pelo de Karolina”, de esas dos oraciones donde el intérprete de “Hipócrita” menciona el nombre de su antigua novia ahora solo se escucha un breve silencio.

Aunque en el video oficial ya no se escucha el nombre de Karolina, en las diferentes plataformas de música aún suenan las partes completas de ese tema musical.

Ruptura

Karol G y Anuel AA confirmaron su ruptura luego de tres años de mantener una relación que se mantuvo en la mira de los miles de fanáticos que los siguen en sus redes sociales.

El artista puertorriqueño y la cantante colombiana hicieron pública su separación a través de sus cuentas de Instagram, con un mensaje en el que expresaron que toman caminos separados, pero que siempre estarían “el uno para el otro”.