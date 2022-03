Joanna Scanlan se lleva el Bafta a mejor actriz protagonista

EFE

Londres, Reino Unido

Joanna Scanlan se hizo con el Bafta a mejor actriz protagonista, por su interpretación de Mary Hussain en la película "After Love".

La actriz británica ganó su primer Bafta imponiéndose a Lady Gaga, candidata por "House of Gucci"; Alana Haim, por "Licorice Pizza"; Emilia Jones, por "CODA"; Renate Reinsve, por "The Worst Person in the World", y Tessa Thompson, por "Passing".

"¡Anda ya!", comenzó en tono de broma la actriz nada más recibir la máscara de manos de Daniel Kaluuya.

"Hay algunas historias que tienen finales inesperados", continuó. "Muchas gracias al director de esta película, a los actores, a los productores. Esta película se hizo con muchísimo amor, pero también con sangre, sudor y lágrimas", dijo Scanlan.

"También le quiero agradecer este premio a mi marido. Es la prueba viviente de que no existe nada después del amor".