"Flow Calle", la historia motivacional cargada de música, estrena el 24 de marzo

Santo Domingo, RD

“Flow Calle”, la primera producción de Caribbean Films de corte drama urbano llega a todas las salas de cine del país el próximo 24 de marzo.

La cinta es una historia cargada de realidad y esperanza, donde la música es parte vital de la historia, en la que todos nos podemos ver reflejado. Con la dirección de Frank Perozo, el filme se estrena inicialmente de manera simultánea en República Dominicana, Puerto Rico y varias islas del caribe.

La película protagonizada por la cantante colombiana Farina, cuenta con las actuaciones estelares de Shalim Ortiz, Lincoln Palomeque, Clarissa Molina, Zion, Lenny Tavárez, David Maler, Kiko el Crazy, Celinés Toribio, Caroline Aquino, Brea Frank, Marta González, Haidy Cruz, Richard Douglas, Luz García, El Nagüero, y la participación especial de varios talentos entre ellos Jay Wheeler, Capricornio Tv, Carlitos Duran, KC la cara, Mozart la Para, Chelsy, Harakakiko, Gabriel, Molusco, y el multipremiado cantante boricua Yandel.

“Cada proyecto que he dirigido tienen su propia magia, este en particular tenía varias cosas que de las que me siento sumamente orgulloso de ser parte: por un lado, dirigir a tantos artistas (consagrados en la música) muchos de ellos siendo su primera vez actuando, fue una experiencia retadora y a la vez un gran honor para mí porque son grandes profesionales y ser parte de su lanzamiento en el cine fue increíble. A esto sumamos la experiencia de grandes actores de los cuales no solo dirigí, sino que aprendí de ellos me llena de mucha satisfacción. Definitivamente tratar de contar en 98 minutos una historia de crecimiento aspiracional que la vive cualquier joven de nuestros barrios hoy en día fue sencillamente hermoso, creo que todos tenemos dentro un Flow calle que contar”, expresó Frank Perozo.

Durante el encuentro con los medios se presentó el Making-off de la película, el cual se compone de 3 piezas, una dedicada al elenco estelar femenino y otra al de los hombres. La tercera pieza llamada “Participaciones especiales’ contiene las apariciones y cameos de las estrellas de la música urbana y actores que participaron en el proyecto.

El público es una parte vital del éxito de cada película es por ello por lo que fue anunciada la plataforma promocional a través de la cual el público tendrá acceso a

ganar diversos premios. La música juega un rol muy importante en FLOW CALLE, los

clips musicales que forman parte de la banda sonora, así como el contenido exclusivo para la plataforma de NFTs fueron presentados a los medios de comunicación.

La preventa para Flow Calle estará disponible en RD desde este jueves 17 de marzo.