Chico Sandy aclara su conversación telefónica con “La Válvula”, implicado en la operación Discovery

Jhangeily Duran

Santo Domingo, R.D.

El veterano locutor Chico Sandy admitió que conversó con el "chipero" vinculado a la red Discovery, pero desmintió cualquier relación con "La Válvula", luego de que el Ministerio Público anotara su nombre en la investigación y lo criticara por sus entrevistas a personas de dudosa reputación.

“Yo sí tuve una llamada con esa persona, porque él simplemente se contactó conmigo para que le hiciera una entrevista y al final nunca se pudo dar y eso fue todo lo que pasó”, explicó el comunicador en entrevista en el programa "Esto no es radio show", que se transmite por Alofoke FM.

Los integrantes del programa radial en diferentes ocasiones hacían énfasis de que el concepto de las entrevistas que realiza Chico siempre ha sido “la vida real” de malhechores y que gracias a esos encuentros se han capturado a varios de ellos.

Sandy precisó que no ha recibido “ninguna citación” o al menos un llamado de parte del Ministerio Público y resaltó que solo los medios de comunicación lo han estado contactando.

El locutor resaltó el gran trabajo que ha llevado a cabo el Ministerio Público, en especial el de Yeni Berenice, quien es Procuradora Adjunta.

“Yo siempre he admirado el trabajo de Yeni Berenice y me parece que hace una labor increíble”, aunque, agregó que, “es una pena” que a pesar de que ha realizado varias labores humanitarias solo se hace eco de este caso en el que puntualiza que no tiene nada que ver.

Aunque la noticia de la llamada se viralizó, Ignacio Ramos, nombre de pila del locutor, dice que desde ayer nada ha cambiado para él, y que continuará realizando su programa de manera “normal” como hasta ahora lo ha hecho.

“Mis familia me ha llamado preocupado, pero ellos realmente saben cómo soy y que no tengo nada que ver”, indicó con voz afable el comunicador.

Estas declaraciones se dan luego de que operación Discovery sacó a relucir el nombre del Chico Sandy, el popular locutor que entrevistas personas "con casos de la vida real", pero que algunas veces son de dudosa reputación o que riñen con los patrones sociales.

Al Ministerio Público le llama la atención que el influencer haga entrevistas a ciudadanos "para subir más el raiting, sin ser las mismas personas con valores o principios reales".

Por alguna razón no establecida, en el documento de investigación de la supuesta red Discovery, el Chico Sandy es mencionado cuando se intercepta una llamada a uno de los "chiperos" imputados, que supuestamente le revela su modus operandi.

Las conversacio­nes telefónicas de Pablo Miguel Balbuena, conocido también por los alias “Miguel Ortiz y/o La Válvula”, fueron las que ayu­daron al Ministerio Público a identificar el modus ope­randi de la red desmantela­da a través de la Operación Discovery.

Las investigaciones a “La Válvula” comenzaron hace alrededor de un año y sie­te meses, específicamente el 13 de julio de 2020, y su poca discreción ayudó a las autoridades a dar con la red a la que, supuestamente, pertenece.