En Santiago se comenta: una historia sin contar

Bélgica Suárez

Santiago de los Caballeros, RD

¡Hola, buenos días! De un feliz viaje de turismo se convirtió en una tragedia, me refiero al que hicieron esas dos grandes amigas y compañeras de arte, Patricia Ascuasiati y Mary Louise Ventura, estaban en Montecristi y cuando casi llegaron de su paseo, en Villa Altagracia el destino les jugó una mala pasada, una presa y la otra grave, muchos comentarios, cada quien saca sus propias conclusiones de un hecho lamentable entre de dos grandes artistas que han puesto en alto el ballet de la República Dominica, se conocieron desde pequeñas, dos familias destruidas y un historia no aclarada. Apena mucho lo que ocurrió, lo más importante es que Patricia se salve, penosa situación.

Comentario

Luis Domínguez, Periodista que se destacó en los años noventa por su estilo de hacer reporterismo en la televisión del país, cuando nadie recorría la nación él lo hizo, trasmitía para Color Visión llegando a todo el territorio nacional, lo hacía con gallardía, buena voz, entonación y una dicción impecable. Luis siempre tuvo algo bueno, no era mezquino en sus años de gloria, siempre ayudó a los jóvenes que querían incursionar en el periodismo, fue un maestro para los que tenían vocación, los ayudaba, cosechó y sus frutos lo está viendo, porque puso un negocio en la zona monumental “Louis Cigar Bar” y lo están respaldando, buen ambiente, buena música. En la inauguración se dieron cita periodistas, locutores y personalidades de la vida diaria. Hay que reinventarse, porque del periodismo difícil vivir, menos ahora. No he ido a este establecimiento de mi amigo Luis, lo que sí sé, es que ha tenido una gran promoción y eso es bueno.

Centro León

Siguiendo con Santiago y sus atractivos, es muy placentero visitar el Centro León, encontramos un excelente ambiente cultural para todos los gustos, siempre hay actividades, exposiciones nacionales e internacionales, documentales, puesta en circulación de libros, visitas guiadas a los diferentes museos, de tabaco, ámbar, larimar, cafetería para un buen café o té, es un lugar especial. Al asistir allí podemos vestir formal o informal, encontrarnos con amigos o hacer nuevas relaciones, el Centro León es un espacio hermoso y forma parte de los atractivos que tiene esta ciudad.

La vida es una tómbola

La verdad que a veces no entendemos el mundo, queremos pasear, conocer lugares hermosos y salimos de nuestro país, pero al intentar volver a nuestro terruño no lo podemos hacer, nos enteramos que hay una guerra, como le ha pasado a los turistas ucranianos que visitan nuestro país, ahora refugiados y sin dinero, penoso. Hasta la próxima.