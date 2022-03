Jary Ramírez cuando le diagnosticaron cáncer de colon: "me caí"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El veterano comunicador Jary Ramírez salió de vacaciones por 18 días de Telemicro, pero su ausencia se extendió de manera forzada por el destino durante cuatro meses en Nueva York. El motivo: un cáncer de colon lo sorprendió y tuvo que someterse a una cirugía para extirparle un tumor fase dos.

"Pasar ese proceso no fue fácil, el día que me hicieron la endoscopía y me dieron el diagnóstico me caí", expresó el comunicador a sus compañeros de labores en el programa "De extremo a extremo", donde él ha compartido durante los últimos años 11 años a través de Digital 15 y Telemicro Internacional.

Jary venía sintiéndose síntomas no acostumbrados en su estómago, pero fue a varios especialistas que no dieron con la causa.

Un día su padre lo llama al programa y le pregunta si estaba bien, a lo que él le responde que fue al médico a chequearse lo que sentía. Entonces, su papá le dice: "Hice un sueño que no me gustó a noche, que tú estabas en un apartamento y no encontrábamos la llave para entrar y tú estabas muy malo (de salud)".

En esos días Jary tenía planificado viajar a Nueva York de vacaciones y "al otro día me fui", deciendo someterse a una endoscopía, que arrojó resultados preocupantes: cáncer de colon.

Jary se enteró del tumor de inmediato, al despertar del procedimiento "Allá te lo dicen a ti". Su reacción fue de fortaleza: "Yo pienso que lo que más me ayudó fue mi fuerza, yo le decía: - doctor, yo soy fuerte, yo no soy fácil".

Luego agregó: "Yo tenía la valentía, yo dije: yo voy a luchar con esto porque tengo que gente que ha luchado con esto, familiares también, y yo pienso que la actitud es lo que más te ayuda".

Cuando habló en el programa "De extremo a extremo" del apoyo de su padre y de su hermano no contuvo la emoción y de sus ojos salieron las lágrimas del corazón: "Se lo quiero agradecer porque de verdad es un momento difícil, estuvieron conmigo ahí en cada momento, de verdad, y me dijo en la noche: - tú no estás solo, esto es un problema de todos y de familia, y así fue".

Su reflexión: "En ese momento es que tú necesitas realmente el apoyo familiar para saber con qué cuentas, el valor que tiene la familia porque es difícil tú solo en un país lejos de tu familia, tus amigos...".

El periodista comentó, además, que no recibirá quimioterapias, pero seguirá con la revisión cada seis meses.