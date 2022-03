El motivo de la “furia musical” de Residente contra J Balvin

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

La sesión 49 de Bizarrap está en boca de todos con 16 millones de visualizaciones en menos de 24 horas y no es para menos, pues en la misma el cantante puertorriqueño Residente “asesinó liricalmente” a su colega el colombiano J Balvin reviviendo un viejo pleito que ya para muchos era pasado, pero ¿por qué esta tiradera?

René Pérez calificó a Balvin de "un bobolón que le canta a Sponge Bob y a Pokemon" y "el Logan Paul del reggaetón", por el paso del youtuber como boxeador profesional, de ser racista, falso, de no ser humilde y de ser básicamente un títere vacío en manos de la industria.

Todo esto el boricua lo lanza en el momento en que José Álvaro Osorio, nombre de pila del colombiano, está luchando con la situación de salud de su madre, quien hace varias semanas está interna en un hospital por complicaciones del covid-19.

+ El origen del problema

El “choque” entre los dos famosos artista se remonta a los Latin Grammy 2021 cuando la Academia Latina de la Grabación anunció los nominados a la premiación y el intérprete de “Agua”, aunque estaba nominado, arremetió contra ellos afirmando que “no los valoran, pero lo necesitan”.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros, porque se merecen todo el respeto, pero el truco ya es aburrido. Les damos rating (audiencia) pero no nos dan el respeto”, expresó la estrella de la música urbana en ese momento. También invitó a sus colegas a no asistir a la premiación.

Esta acción de Balvin no le gustó a Residente, quien arremetió contra él explicándole que su propuesta musical es como la comida rápida que a todo el mundo le puede gustar, pero no necesariamente es tipo gourmet o de calidad.

"Es como si un carrito de hot dog se molestara y se encojonara porque no se puede ganar una estrella Michelén, y no me malinterprete José, a todo el mundo le gustan los hot dog", comenzó diciendo en un video colgado en sus redes sociales.

Luego añadió: "Te explico, pa' que entiendas: tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar, o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin".

+ Hot Dogs

Tras ese primer encontronazo J Balvin aprovechó el momento para impulsar su tienda ‘online’ con nueva mercadería inspirada en las palabras del músico puertorriqueño, en hot dogs.

Balvin respondió con un “respeto tu opinión” y el lanzamiento de camisetas, gorras, busos, morrales, y afiches con imágenes de un perro caliente que tiene escrito en la salchicha ‘J Balvin'.

Por este motivo el exintegrante de Calle 13 volvió al ataque. Contó que el colombiano le rogó que borrara el video en el que le respondía por su llamado a boicotear los Latin Grammy.

“José, vi que subiste mercancía, así como si fueras el más capo. Dile a tu viejo que, en vez de estarte comparando con economistas, que te enseñe valores, no todo en la vida es negocio. También existe la honestidad y lealtad, esa esa que no tuviste ni con Rebeca León ni con Juanes cuando te treparon la carrera al cielo, los mandas al carajo”, dijo Residente y calificó al colombiano de ser una persona “falsa”.

+ Tiradera de Residente

Ahora, cinco meses después de dicha polémica, Residente desenterró el problema y cargo nuevamente contra su colega, esta vez en un tema que dura un poco más de ocho minutos y en el también ataca la industria musical actual en general, donde muchos dejan de ser artistas para convertirse en simples famosos.

En una de sus barras, Residente dice que ningún artista debería poder optar a premios por música que les han hecho otros.

+ Montaner y Sanz opinan

El tema está en tendencia y los nombres de los artistas en boca de todos tanto que estrellas de la música de la talla de Ricardo Montaner y Alejandro Sanz opinaron sobre el mismo.

Montaner piensa que dicho tema es “un despilfarro de talento en una causa sin razón”.

“He visto con tristeza como dos colegas(diferentes)se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido @residente con mi querido @JBALVIN es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón”, escribió Montaner en su cuenta de Twitter.

El patriarca de los Montaner defendió al colombiano e invitó al exintegrante de “Calle 13” a que le de un abrazo a Balvin “y a quienes sean inferiores para él”.

“El éxito no es culpable de tus sin sabores, ni la rabia es excusa para tus errores, yo te invito residente a un abrazo enorme, a José y a quienes para ti sean inferiores. No me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto solo es un consejo de este cantante viejo…”, expresó el cantante nacionalizado dominicano.

El intérprete de “La Gloria de Dios” dijo que aunque piensen que no le toca meterse en esa situación, algún día entenderán que no era necesario haberse “acribillado”.

Por otra parte, su colega español Alejandro Sanz fue menos específico con su opinión sobre el tema y solo dijo: “Acabo de ver un asesinato cometido con un lápiz”.

+ Comentarios previos

Antes de este lanzamiento, Residente había creado gran expectativa luego de que el miércoles denunció a través de un video a un colega del género urbano de quien supuestamente ha recibido amenazas luego de enterarse que grabó "una tiradera" dirigida a él.

En el video explicó que estaba en proceso de lanzar un tema en el que hablaba de cosas importantes para él en el ámbito musical y, en los últimos versos tiró un par de líneas a un intérprete, del que se reservó su nombre y lo único que adelantó es que pertenecía al movimiento urbano.

Según lo que contó, parece que su colega se enteró de la tiradera hacia él y desde ese instante ha insistido con localizarlo, llamando a otras personas para que se contacten con Residente, y todo con el objetivo de que ese tema no se lance al público.

Incluso, según el veterano rapero, el exponente urbano llamó al productor del tema para intentar frenar los planes de lanzamiento, pero este no hizo caso.