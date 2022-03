Hasta Montaner opina sobre tiradera de Residente a J Balvin: “Una masacre innecesaria”

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

Todos hablan del nuevo tema de Residente en el que le tira con todo a J Balvin. Y el veterano artista Ricardo Montaner no es excepción.

Para el artista dicho tema es “un despilfarro de talento en una causa sin razón”.

“He visto con tristeza como dos colegas (diferentes) se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido @residente con mi querido @JBALVIN es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón”, escribió Montaner en su cuenta de Twitter.

El patriarca de los Montaner defendió al colombiano e invitó al exintegrante de “Calle 13” a que le de un abrazo a Balvin “y a quienes sean inferiores para él”.

“El éxito no es culpable de tus sin sabores, ni la rabia es excusa para tus errores, yo te invito Residente a un abrazo enorme, a José y a quienes para ti sean inferiores. No me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto solo es un consejo de este cantante viejo…”, expresó el cantante nacionalizado dominicano.

El intérprete de “La Gloria de Dios” dijo que aunque piensen que no le toca meterse en esa situación, algún día entenderán que no era necesario haberse “acribillado”.

Por otra parte, su colega español Alejandro Sanz fue menos específico con su opinión sobre el tema y solo dijo: “Acabo de ver un asesinato cometido con un lápiz”.

El éxito no es culpable de tus sin sabores,ni la rabia es excusa para tus errores ,yo te invito residente a un abrazo enorme ,a José y a quienes para ti sean inferiores.

no me culpes,no me cobres si algún día te encuentro,esto solo es un consejo de este cantante viejo… — Ricardo Montaner (@montanertwiter) March 4, 2022

Tiradera de Residente

En BZRP Music Sessions de Residente con un tiempo de 8 minutos y 39 segundos, de los que la mitad van dedicados a J Balvin, llamándolo incluso como "un bobolón que le canta a Sponge Bob y a Pokemon" y "el Logan Paul del reggaetón", por el paso del youtuber como boxeador profesional.

El tema musical titulado ‘BZRP Music Sessions #49’ se dio a conocer a través del canal de YouTube del músico argentino Bizarrap y el rapero puertorriqueño René Pérez es invitado.

Bizarrap es un DJ y productor argentino de trap, hip hop y reguetón con más de 10 millones de seguidores en Instagram y sus publicaciones en YouTube, con 12.1 millones de suscriptores, mueven millones de reproducciones.

Antes de este lanzamiento, Residente había creado gran expectativa luego de que el miércoles denunció a través de un video a un colega del género urbano de quien supuestamente ha recibido amenazas luego de enterarse que grabó "una tiradera" dirigida a él.

En el video explicó que estaba en proceso de lanzar un tema en el que hablaba de cosas importantes para él en el ámbito musical y, en los últimos versos tiró un par de líneas a un intérprete, del que se reservó su nombre y lo único que adelantó es que pertenecía al movimiento urbano.

Según lo que contó, parece que su colega se enteró de la tiradera hacia él y desde ese instante ha insistido con localizarlo, llamando a otras personas para que se contacten con Residente, y todo con el objetivo de que ese tema no se lance al público.

Incluso, según el veterano rapero, el exponente urbano llamó al productor del tema para intentar frenar los planes de lanzamiento, pero este no hizo caso.