Batman, el enmascarado más famoso del mundo que regresa a sus raíces

Rubén Peralta Rigaud

Miami

Como un Batman melancólico que es probable que veas en un éxito de taquilla de acción en vivo, el enmascarado más famoso del mundo regresa a sus raíces como detective vigilante en un propulsor thriller de crimen negro.

Dejando a un lado la fantasía de los superhéroes por una versión más sólida y descarnada de Gotham City, la película, dirigida por Matt Reeves, sigue a Batman luchando contra el crimen y golpeando el pavimento para resolver un misterio mortal.

Al más puro estilo detectivesco noir, nuestro problemático héroe narra la épica historia de las drogas, el asesinato y la corrupción en un tono sombrío y astuto, pronunciado con un buen tono rudo por Robert Pattinson, protagonizado por el multimillonario Bruce Wayne y su alter ego enmascarado.

Este Bruce, todavía atormentado por la prematura muerte de sus padres, hace pocas apariciones públicas en la ciudad, está demasiado ocupado jugando solo en su Baticueva, con los ojos manchados de maquillaje negro, con Something in the Way de Nirvana a todo volumen.

Lejos de los tratados icónicos y brillantes de Christopher Nolan sobre la ética y la semiótica de Batman, este es un personaje completamente emo.

La historia inicia desde la metrópolis, donde alguien que se hace llamar The Riddler (Paul Dano), está asesinando elaboradamente a la élite del poder de la ciudad y dejando atrás misteriosos acertijos dirigidos al vigilante nocturno.

Es seguro decir que esta versión del personaje está muy lejos del irritante bromista de Jim Carrey.

De hecho, las secciones de la película dedicadas a él se basan en gran medida en la obra de Fincher, específicamente Seven y Fight Club y, por supuesto, Zodiac, con Acertijo haciendo pronunciamientos graves en las redes sociales y soltando códigos cifrados.

En torno a esta nueva narrativa sobre Batman, Reeves llena sus plácidos marcos con oscuridad y rojos, azules y verdes monocromáticos, y cuando opta por mover la cámara, lo hace con una deliberación impresionante.

Este Batman funciona mejor cuando nadie puede verlo, y eso conduce a una gran cantidad de imágenes llamativas, como una pelea en un pasillo iluminada completamente por fogonazos de ametralladoras.

También nos invitan a algunos ejercicios formales emocionantes, como el final de una excelente persecución de autos a mitad de la película en la que la cámara se voltea; al menos, es una película que se ve claramente increíble.

Además, es bienvenido aquí un poco de erotismo absoluto con la adición de Catwoman, Selina Kyle (Zoe Kravitz), quien está en posesión de su propia agenda pero aún se encuentra extrañamente atraída por los murciélagos.

Su relación es tentativa y sin embargo se sienten atraídos el uno por el otro.

Batman Returns, quizás ha sido hasta ahora la última (y ciertamente la mejor) vez que estos personajes fueron retratados como psicóticos perseguidos pero violentos y emocionalmente impulsados.

La representación sugiere que, en la extraña dicotomía de la psique fracturada de este tipo, Bruce Wayne es la máscara. E incluso mientras está desenmascarado, la persona que estamos viendo es Batman.

Reeves, que coescribió con Peter Craig, localiza un momento oportuno en la carrera del luchador contra el crimen, aproximadamente dos años después de lo que Bruce llama su proyecto.

Según todas las apariencias, su misión de propagar la venganza ha subsumido su identidad civil, al menos desde el punto de vista del mayordomo leal, Alfred (Andy Serkis, que suena notablemente como el Alfred de la era de Nolan, Michael Caine).

Pero Batman se sumerge más profundamente en la oscuridad que lo consume mientras investiga una serie de horripilantes asesinatos de destacados habitantes de Gotham. Ayudándolo en la búsqueda de pistas está Selina Kyle (Zoë Kravitz), una camarera que trabaja como una intrépida ladrona de gatos.

Ambos chocarán con el jefe de la mafia Carmine Falcone (John Turturro) y su vicioso lugarteniente, el Pingüino (Colin Farrell), mientras que toda la ciudad se encogerá de miedo por el asesino en serie conocido como Riddler (Paul Dano).

Reeves establece a los diversos amigos y enemigos con una concisión refrescante, lo que permite que la audiencia se familiarice con un personaje que ha existido durante generaciones.

La película no es corta para el género, ya que dura casi tres horas, pero poco de ese tiempo de ejecución se desperdicia en repetir los detalles minuciosos de las múltiples historias de origen. En términos de historia de fondo, el traumático asesinato de los padres de Wayne se maneja de manera económica y efectiva.

Los asesinatos gráficos de la trama central, por otro lado, filmados en rojos y ámbar exuberantes y malhumorados por el director de fotografía Greig Fraser, se destacan como escenarios de un procedimiento de asesino en serie.

El Acertijo, propenso a acechar y torturar a sus víctimas y, por supuesto, a dejar tras de sí un enigma o una clave para desconcertar a sus perseguidores, no deja rastro del bobo vestido con un atuendo verde con el signo de interrogación de encarnaciones anteriores. Es un psicópata aterrador con cinta adhesiva en sus gafas y máscara.

Los disfraces, desde el espeluznante atuendo del Acertijo hasta el catsuit de Selina y la capucha y la capa de Batman, son feroces y funcionales. Edna Mode estaría encantada.

El maquillaje varía de evocador a bastante sorprendente en el caso del apuesto Farrell, transformado en el gánster Oswald Cobblepot, fornido y lleno de cicatrices, más conocido como el Pingüino.

Farrell anima el espeluznante visual con un giro astutamente divertido y de tipo duro que estalla y crepita sin distraer o restar valor a la atmósfera absolutamente seria de la película.

Valoración: el Batman emo de Pattinson funciona bien dentro de la estructura y la estética que desarrolla Reeves.

Él esculpe a un cruzado muy diferente, uno más introspectivo y desconsolado que justo. Este Bruce Wayne ve la señal del murciélago como una llamada y una advertencia, y Pattinson es capaz de mantener efectivamente la cabeza del alma torturada por encima del aura de autocompasión.

Dano es excepcional, Farrell es divertido y Kravitz desarrolla una intrigante antihéroe propia. La gente habla del linaje de Joker, pero Catwoman es otra villana icónica. Eartha Kitt, Julie Newmar, Michelle Pfeiffer y Anne Hathaway han dejado su huella, pero Kravitz evita la villanía a grandes rasgos en favor de algo matizado y humano.

Pero, en última instancia, lo que hace que esta película sea más interesante es la forma en que Bruce Wayne se esfuerza por justificar las consecuencias que The Batman ha tenido en Ciudad Gótica y el lado sorprendente de la adoración del héroe. ¿Dónde está la línea que separa al salvador del pecador? ¿Y, quién puede dibujarlo?

El paranoico y obsesivo Batman de Pattinson podría relajarse un poco, aunque él y Kravitz tienen una química combustible mientras el murciélago y la gata se acurrucan durante sus investigaciones nocturnas. El atractivo sexual no desaparece por completo en esta salida de superhéroes.

Faltan, pero no se pierden aquí, los metahumanos y las megaarmas, los invasores alienígenas y los desastres de otro mundo. Nadie dispara rayos de energía desde ninguna parte del cuerpo estirada y todo está bien. Créanme, todo estará bien.

Es solo Batman en acción, equipado con artilugios de alta potencia pero realistas, persiguiendo pistas, balanceándose desde edificios, golpeando a los enemigos.

Detrás del volante de su Batimóvil hecho a la medida, un carro poderoso, con la partitura brillantemente sombría de Michael Giacchino palpitando debajo, abre un camino temible a través de Ciudad Gótica, el Caballero Oscuro de una ciudad asediada.

Pase lo que pase aquí, su trabajo aparentemente no terminará, ya que la película arroja un bocado jugoso de fan-bait que provoca la próxima Bat-aventura. Y no podemos esperar.