Farruko brilla en un Premio Lo Nuestro de honores

Bad Bunny ganó en ausencia los máximos honores del Premio Lo Nuestro, incluyendo a artista del año y álbum del año por “El último tour del mundo”. Pero fue Farruko, al cerrar la velada, quien protagonizó el momento más poderoso con su número musical y su discurso de aceptación del Premio a la Excelencia Urbana.

“Se siente grandioso, se siente glorioso. La realidad no he agarrado el premio porque el premio fueron los que me lo dieron”, dijo Farruko con lágrimas tras recibir el trofeo de manos de sus hijos.

“Les agradezco el reconocimiento, les agradezco el cariño por todos estos años, les agradezco por darle de comer a mi familia. Gracias por tantos momentos lindos. No me estoy despidiendo", añadió el reggaetonero puertorriqueño sobre el sorpresivo giro religioso que dio recientemente. "Sólo estoy haciendo una transición en mi vida y van a conocer el mejor Farruko que hayan visto”.

También ganó el premio a la canción del año - pop-urban/dance por “Pepas”, el tema que se ha negado a interpretar en sus últimos conciertos por promover el consumo de drogas, algo de lo que se ha expresado arrepentido. El medley que cantó en la gala junto a O'Neill, Daniel Habif y Pedro Capó incluyó parte de ese éxito, además de “Ki”, “El incomprendido” y, por último, el edificante “Gracias”.

La ceremonia del Premio Lo Nuestro, en su 34ta edición, estuvo marcada por los homenajes. Abrió con un tributo a Vicente Fernández, el ídolo de la música regional mexicana fallecido el pasado diciembre, y reconoció la trayectoria de Paulina Rubio y el éxito internacional de Maluma.

Éste último, de hecho, fue el que presentó el segmento para el ídolo de la música regional mexicana: “Don Vicente, esta entrega del Premio Lo Nuestro va dedicada a ti”, dijo el cantante colombiano para dar paso a Ángela Aguilar, el Grupo Firme, Camilo, Christian Nodal y David Bisbal, quienes interpretaron con mariachis éxitos de Fernández que incluyeron “El tapatío”, “Los mandados”, “Un millón de primaveras”, “Acá entre nos” y “De qué manera te olvido”.

Paulina Rubio recibió el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria por sus 30 años de carrera en solitario. La estrella mexicana, que comenzó en los 80 como parte del grupo Timbiriche y debutó como solista en 1992 con el álbum “La chica dorada”, dejó que la música hablara por ella al interpretar un popurrí de éxitos como “Ni una sola palabra”, “Lo haré por ti”, “Te quise tanto”, “Causa y efecto”, “Don’t Say Goodbye”, “Mío”, “Y yo sigo aquí” y “Yo no soy esa mujer”. Vestida con un body negro brillante con su nombre bordado en el frente, botas ultra altas y la melena suelta, dominó el escenario cantando y bailando acompañada de un gran grupo de bailarines.

Entonces recibió su trofeo de manos de Luis Fonsi, pero se limitó a agradecer con una reverencia la ovación del público, entre quienes se encontraban su madre y sus dos hijos, antes de salir del escenario sin pronunciar palabra. Sin embargo, momentos después, entre bambalinas, le dio las gracias a todos sus fans, a su equipo de trabajo y su familia.

Maluma, en tanto, fue reconocido como Ídolo Global.

“Qué premio tan especial, de verdad”, dijo tras interpretar un medley de “Mama Tetema”, “Cositas de la USA” y “L.N.E.M (Gata)”, esta última con Kapla y Milky, y Blessd, en un escenario muy urbano al que entró montado en una moto conducida por una mujer antes de unirse a un grupo de bailarinas.

“Se lo quiero dedicar a las nuevas generaciones que vienen haciendo música sin importar el género, sea reggaetón, regional, pop, rock, lo que sea. Lo que vale la pena es seguir soñando y saber, y tener la certeza, de que esos sueños se van a hacer realidad”, continuó. “Colombia no es narcotráfico, Colombia son muchísimos talentos... Este premio de Ídolo Global es para mí, pero entregado por ustedes, por los mejores fanáticos del mundo. Los amo”.

Bad Bunny, quien no estuvo presente, lideró la lista de ganadores con seis premios que también incluyeron mezcla perfecta del año por “Volví”, con el grupo Aventura, y artista masculino del año - urbano. Otra estrella urbana que triunfó en ausencia fue Karol G, con los premios a la canción del año por “Bichota”, que también ganó canción del año - urbano, así como artista femenino del año - urbano.

Camilo, que contaba con 10 nominaciones, recibió tres premios que incluyeron artista solista del año - pop y canción del año - pop/balada por “Amén”, esta última junto a su esposa, Evaluna Montaner; su suegro, Ricardo Montaner, y sus cuñados Mau y Ricky.

“Quiero darle las gracias a Dios por la inspiración”, dijo el cantautor colombiano antes de dedicarle el reconocimiento a su país “y a mi bebé Índigo, ¡que en cualquier momento viene con canciones para la tribu!”, agregó en referencia al hijo que espera con su esposa, y a su “tribu” de seguidores.

Ángela Aguilar se llevó el honor a la artista revelación femenino y se lo dedicó “a todas las mujeres, porque el género regional mexicano es un género que necesitamos traer a más mujeres y estoy muy contenta de poder representar a la nueva generación de mexicanos”.

El premio al artista revelación masculino, en tanto, fue para el músico urbano dominicano El Alfa.

“Quiero darle las gracias a todos esos latinos que me están apoyando", dijo. "Desde la República Dominicana hace dos años pensaba que era imposible llegar aquí, pero le quiero decir a todos esos jóvenes que están en sus casas que ni siquiera tienen visa para entrar aquí, trabaja fuerte, ten fe en Dios y vas a triunfar”.

El grupo CNCO también se llevó tres trofeos, entre ellos al álbum pop del año por “Déjà vu”, canción del año - pop por “Tan enamorados”, y grupo o dúo pop del año.

Con el lema “Vive el momento”, el Premio Lo Nuestro se transmitió en vivo desde la FTX Arena de Miami por Univision y contó con Yuri, David Bisbal, Alejandra Espinoza y Gabriel Soto como conductores.

Entre otros números musicales, Wisin y Yandel interpretaron un medley de “No se olvida” y “Sexy movimiento”; Luis Fonsi y Manuel Turizo cantaron “Vacaciones” y Yuri y el “Caballero de la Salsa” Gilberto Santa Rosa “Conteo regresivo”. Natti Natasha, quien en la gala del año pasado reveló su embarazo, lució un abdomen tonificado al estrenar “Wow BB" con El Alfa y Chimbala.

Univision prometió “una celebración alegre y optimista” llena de momentos memorables. Entre los más esperados, Sting hizo su debut en Premio Lo Nuestro interpretando “Por su amor”, una versión en español de “For Her Love” de su más reciente álbum, “The Bridge”. Lo hizo sentado con una guitarra en un sobrio escenario, rodeado por decenas de velas.

No es la primera vez que el músico inglés canta en español. Ya lo había hecho en su EP de 1987 “Nada como el sol” (que también incluía temas en portugués) y en su colaboración de 2020 con Ricky Martin “Simple”, parte del EP “Pausa” del astro puertorriqueño.

Otros que subieron al escenario fueron Prince Royce, Olga Tañón, Sebastián Yatra, Gente de Zona, Ovi, I Am Chino y DJ Deorro.

Este año, 166 artistas recibieron nominaciones en 35 categorías que incluyen los géneros de música pop, urbana, regional mexicana y tropical. Cuatro nuevos premios se agregaron: DJ del año; artista solista del año - pop; canción del año - pop-urbano/dance, y mezcla perfecta del año.

Muchos de los ganadores fueron anunciados en las redes sociales del Premio Lo Nuestro a lo largo de la ceremonia, incluso para las categorías principales. Los ganadores fueron seleccionados por votación de los fans a través de PremioLoNuestro.com.