Populares cantantes que llevan famosos deportistas a la cancha del amor

María Tejada Lorenzo

Muchos apostaron a un romance entre la mediática cantante urbana Karol G y el futbolista James Rodríguez. Sin embargo, hace tres días él mismo lo desmintió: “No no no, soy soltero ahora, muchachos… No estoy en ninguna relación con nadie, estoy ahora solito”.

Esta pareja imaginaria, Karol G-Rodríguez, hubiese engrosado una tradición de populares cantantes que se relacionan con famosos deportistas.

La constante ha sido que ellas son las cantantes y ellos los deportistas. Pocas son las excepciones a eso. Enrique Iglesias y Anna Kournikova figuran entre ellas. El español es quien canta y la rusa se distinguió por una carrera exitosa en el mundo del tenis.

La relación entre Iglesias y Kournikova comenzó en el 2001 y se mantiene en la actualidad, dos décadas después.

Ellos se conocieron tras la grabación del video musical “Escape”, donde la exdeportista era la protagonista de las escenas románticas.

Como fruto de su amor, se convirtieron en padres de los gemelos Lucy Iglesias y Nicholas Iglesias. Luego en 2020 la familia se agrandó con la llegada de su hija Mary Iglesias.

Aunque muchas veces la boca de la farándula los separa, su amor se mantiene estable, aunque en un perfil bajo en cuanto a su exposición mediática.

+ Shakira y Piqué

En el campo del amor la atracción parece algo inevitable e irresistible y, en varios casos notables,perdurable. La cantante colombiana Shakira y el futbolista español Gerard Piqué son un buen ejemplo.

Shakira y Piqué se conocieron en la Copa Mundial de Fútbol de 2010, donde ella interpretó el himno oficial del campeonato, “Waka Waka”, tema con el que la selección española celebraría aquel triunfo.

Su historia de amor se consolidó con la llegada de su hijo Milan Piqué Mebarak en 2013 y de su hija Sasha Piqué Mebarak en 2015. Han formado una familia y cuidan su matrimonio a pesar de los compromisos, distancia y rumores de infidelidad.

+ Becky G, entre las más estables

Otra pareja estable la forman la popular cantante Becky G y el futbolista Sebastián Lletget, quienes mantienen una relación amorosa desde 2016 hasta la actualidad.

Incluso, se ven tan enamorados que, según sus seguidores, muchos los ven juntos para el resto de sus vidas.

La intérprete de“Fulanito” y el futbolista de padres argentinos se conocieron gracias a Naomi Scott, compañera de reparto de Becky G en la película “Power Rangers”.

+ Jlo y Alex Rodríguez

Uno de los amores más mediáticos de todos los tiempos entre una cantante y un deportista fue el de Jennifer López y el exbeisbolista Alex Rodríguez.

JLo y Ald-Rod se reencontraron en 2017 en Los Ángeles y para el 31 de marzo de ese año confirmaron los rumores de una relación que llegó a los tres años. En 2019 con un anillo de esmeraldas, valorado en más de un millón de dólares. López fue pedida en matrimonio, pero la pandemia retrasó la boda y de manera sorpresiva el 15 de abril 2020, la famosa pareja anunció el fin de su relación. Y después vendría el tsunami relacionado al actor Ben Affleck.

Antes que JLO, a Rodríguez en 2008 se le vinculó en lo sentimental con la diva del pop Madonna.

+ Belinda y Giovani dos Santos

Aunque suhistoria de amor fue en 2009, el público sintió mucha química entre la cantante Belinda y el futbolista Giovani dos Santos.

Incluso, entre ambos tenían una señal especial para saludar y enviar su amor desde la cancha a la cantante. Era conocida como la “Beliseñal”.

La relación llegó a su fin en el 2010, luego de que Belinda anunciara la separación en su cuenta de Twitter.

También en México hubo un matrimonio cantante-deportivo, entre la artista Jenni Rivera (fallecida en 2012) y el expelotero Esteban Loaiza, pero no tuvieron hijos.

En República Dominicana, los casos de cantantes relacionados con deportistas no existen de manera pública y más bien están ligados a presentadoras de televisión que a intérpretes musicales.

El de más estabilidad es el que envuelve a la pareja de la ex miss universo Amelia Vega y Al Horford, integrante del equipo de baloncesto Boston Celtics, de la NBA.

Y aunque la beldad no se dedique actualmente al canto lo intentó en un momento de su vida y como prueba están sus temas musicales como “Pasa Un Segundito”,“Tócame La Tambora” y otros más.

Vega y Orford se conocieron en 2007 en Boston y cuatro años más tarde se casaron. Fruto de su amor nacieron sus hijos Ean Horford (2015), Alía Horford Vega (2016), Ava Horford Vega (2018) y Nova Horford Vega (2021).

Una pareja que no fue mediática (ya están separados) la conformaron la cantante Alejandra Tejada y la exestrella dela MLB, Miguel Tejada, que siguen unidos por dos hijos en común.

Alejandra Tejada se lanzó como cantante pop en 2007 y registra varios intentos de lograr una pegada más allá de su talento para cantar.

“Todos mis planes eran estar 100% en la casa, pero la música me llena de vida, sabiduría yamor, y no tengo manera de cómo decirle que no”, ha dicho Alejandra.

Otro caso, pero que no involucra a una cantante, sino a una presentadora de televisión, es el de Kareen Yapoort y el expelotero de Grandes Ligas Edwin Encarnación.

Yapoort y Encarnación, que se casaron en noviembre de 2017, tienen dos hijos, Ever, de dos años, y “Eiren Elif”, de cinco meses.

En esa área de presentadora de televisión y pelotero una de las uniones más conocidas en el país ha sido la de Sammy Sosa y Sonia.

En el registro histórico se recuerda en los años 80 el fugaz matrimonio entre la cantante Taty Salas y el entonces baloncetista Iván Mieses.

En Puerto Rico, la unión más célebre entre una cantante y un deportista es la de la merenguera Olga Tañón y el expelotero Juan “Igor” González, quienes terminaron divorciándose.

Olga Tañón y González contrajeron nupcias en diciembre de 1998, en una pomposa ceremonia cotizada en 100 mil dólares. El enlace apenas duró tres meses. Tuvieron una hija, Gabriella

También en laIsla del Encanto se cuenta a la también merenguera Giselle Ortiz y el expelotero Miguel “Mickey” Negrón.

Desde principiosdel año pasado, 2021, se rumoraba que el matrimonio de Gisselle Ortiz y el expelotero Miguel “Mickey” Negrón, no estaba bien.

Sin embargo, el 26 de agosto de 2021 la merenguera confirmó el divorcio luego de 13 años juntos.

Entre los cantantes estadounidenses se da como un hecho que Mariah Carey fue el primer amor de Derek Jeter, un exjugador profesional de béisbol estadounidense.

La farándula calcula que sostuvieron un año de relación, en los que volcaron las miradas de los paparazzis estadounidenses. Luego culparon a la prensa de su ruptura por no soportar tanta atención sobre ellos.

Rihanna y Matt Kemp se empeñaron al principio en evitar la prensa del corazón, ella terminó confirmando lo que ya era un hecho, que estaba saliendo con el beisbolista de los Rojos de Cincinnati. “Es mi novio”, proclamó la cantante en abril de 2010. Claro, eso no duró mucho.

Del otro lado del Atlántico, la cantante y diseñadora de modas Victoria Adams, quien perteneció al desaparecido grupo Spice Girls, es desde 1999 hasta la actualidad esposa del futbolista David Beckham. Han recibido el título de la pareja más famosa del deporte mundial.

Se conocieron en 1997, se comprometieron el 25 de enero de 1998 y se casaron el 4 de julio de 1999. Desde entonces procrearon cuatro hijos.