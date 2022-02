El Mayor Clásico se realiza cirugía: “Pocos urbanos admiten sus retoques estéticos”

Santo Domingo, RD

El conocido artista urbano El Mayor Clásico nueva vez ha dado de qué hablar, en esta ocasión al someterse a un procedimiento quirúrgico conocido como “Spartan Body” realizado por el cirujano plástico y reconstructivo Eduardo Veras.

El procedimiento que consiste en destacar o definir el grupo muscular del abdomen anterior, la espalda y los brazos cobra vida sobre la figura del intérprete “Mi Cuerpo esta Rulay”, con esto el intérprete quien se mantiene reposo, eleva su carrera al más alto nivel con una alta proyección de su imagen, encontrándose en perfecto estado de salud.

El Mayor Clásico llevaba años lidiando con el sobrepeso y pese a disimularlo, ya tenía consecuencias sobre sí. “Yo vivo de mi imagen, las marcas me solicitan y también soy actor, entendía que tenía que hacerlo, ya era momento, no solo es un tema estético se trata de mi salud que estaba en juego, lo cual era visible en las puestas en escena, ya no tenía el mismo rendimiento físico de antes”, expresó el artista en una nota de prensa.

Sin duda, Emmanuel Reyes, nombre que lleva de pila de El Mayor Clásico ha estado rodeado de excentricidades a lo largo de su carrera. Desde su particular personalidad, su estilo de cabello, su colección Robin Jeans en la que invirtió aproximadamente dos millones de pesos dominicanos, los tennis valorados en 2.8 millones.

La cadena más grande del Caribe y ahora con esta decisión rompe con el paradigma de que los hombres tienen como única opción el ejercicio físico, tras el silencio que guardan algunos que se han sometido a procedimientos estéticos similares. “Al realizarme este procedimiento yo quiero ser un ejemplo para mis colegas, son muy pocos los urbanos que admiten sus retoques estéticos. Sin embargo, hay muchos que lo necesitan y no se atreven por temor, quiero que todos los hombres que lo requieren y mis seguidores, entiendan que nuestra salud debe ser más importante que todo y si tienes que tomar esta decisión para cuidar de ti mismo, tómala, no importa lo que vayan a pensar, debemos romper con esos mitos que no hace más que retrasarnos”, dijo.

Al ser cuestionado sobre sus próximos proyectos luego de este procedimiento, El Mayor Clásico resaltó que se siente agradecido con su carrera, e hizo mención sobre la apretada agenda que agotó durante diciembre, así como durante todo el año. Actualmente se prepara para las próximas giras internacionales en Ecuador, Chile, Colombia, Estados Unidos y España, además del lanzamiento de la canción del verano “Llegó tu para.

Sin duda nos espera un Mayor de los Clásicos más seguro, con mejor estética en su imagen y mejor rendimiento en sus performances.