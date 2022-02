Farruko no canta "Pepas" en show, se disculpa por letras de sus canciones: "Dios está bregando conmigo"

Redacción de Entretenimiento

Nueva York

No más "pepas". Dios hizo su obra en Farruko. En medio de un concierto, el reguetonero puertorriqueño hizo pública su conversión al Evangelio y pidió perdón por el contenido de sus canciones. Durante un rato, el escenario lo convirtió en un púlpito para predicar.

“Yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones”, expresó el artista urbano a los asistentes del concierto en el FTX Arena de Miami, a quienes le enfatizó “que no importa lo que pase un tu vida, Dios te ama”, reportó el periódico puertorriqueño El Nuevo Día.

Durante la confesión a los asistentes, el artista urbano aseguró haber tenido un encuentro “con Papa Dios”.

“Hoy día puedo decir que Dios está bregando conmigo”, expresó Farruko luego de enumerar diversas situaciones en su vida y su afán por el éxito y la fama, reseñó el periódico Primera Hora de Puerto Rico.

Luego agregó: “Tú sabes que yo no me siento orgulloso de eso. Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño (...) Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón”.

Las imágenes del momento fueron circuladas por el empresario musical José “Pompi” Vallejo, de Mr&Mrs Entertainment, en su cuenta de Facebook, indicó Primera Hora.

Incluso, algunos asistentes al show en Miami reportaron que Farruko no cantó su popular tema "Pepas".

+ Su reciente disco

El pasado 19 de enero Listín Diario reportó que en la vida de Farruko pasa algo luego de haber publicado que "Dios tenga misericordia de todos nosotros” porque "están sucediendo tantas cosas en este mundo que muchos están ciegos y no lo están viendo".

En su profunda reflexión en enero anotó: “El amor es algo que tenemos que rescatar los corazones de muchos se han enfriado ojalá y puedo mirar muchos con mis ojos lo que estoy mirando que ustedes no están viendo”.

En octubre pasado, el intérprete de "Si se da", "105" y "Diles" lanzó su disco, "La 167", en honor a la carretera cerca de la cual se crió, el cual posiblemente sea el último que presente como artista ante otras metas que a su corta edad de 30 años anhela lograr como empresario y actor.

Carlos Efrén Reyes, nombre de pila del artista, se dio a conocer con su primer álbum, "El Talento del Bloque".

Farruko relató que se demoró tres años en desarrollar "La 167", que cuenta con 25 canciones y colaboraciones de reconocidos artistas como Pedro Capó, Myke Towers, Ñengo Flow, la española India Martínez, Jay Wheeler, Brray, Tempo, Lito MC Cassidy, Pacho "El Antifeka", Yomo, Noriel, y O'Neill, entre otros.

"Es el disco más real y personal que he tenido, porque para las demás producciones he creado personajes", admitió Farruko, autor de sus pasados discos, "Gangalee", que lo describió como más jamaiquino, "TrapXFicante", dedicado más al trap y "Visionary" al reggae jamaiquino.

Para este disco, "167", también decidió incluir a un gran grupo de artistas noveles o que no forman parte del ámbito musical popular, como Víctor Cárdenas, DJ Adoni, Luar La L, White Star & J. Cross, Fresy Franklin, Lenier, Mavado y Secreto.

Con 15 años de trayectoria, dos premios Grammy Latinos y miles de discos y temas vendidos, Farruko coquetea con la idea de retirarse como cantante, dedicarse más a su familia, al emprendimiento y a la actuación.

"He coqueteado mucho con esa idea, mucho tiempo analizándolo, y tengo otros planes en mi vida. Empecé a los 15 años y ya tengo 30 años. No quiero tener un retiro forzoso a mis 40 o 50. Me quiero ir antes e irme en mi mejor momento", sostuvo el propietario del sello disquero Carbon Fiber Music en una entrevista en octure con la agencia EFE.

Y ante la intención de dejar atrás la música, Efe le preguntó al artista por qué desea hacer eso, a lo que respondió que "la fama, la controversia, el canibalismo de este negocio y el tiempo que te consume", entre otros factores, lo han llevado a decidir lo propio.

Entre los 25 temas que aparecen en "La 167" están "La Tóxica" y "Pepas".

"La Tóxica" fue nominada a los Grammy Latinos en la categoría de Mejor Interpretación Reggaetón.

El tema alcanzó el número 1 en nueve países y el número 1 en las listas "Hot Latin Songs" y "Latin Streaming Songs" de Billboard.

"Pepas", por su parte, se posicionó en el primer puesto de las listas "Hot Dance/Electronic Songs", "Dance/Electronic Digital Song Sales", "Dance/Electronic Streaming Songs" y "Latin Digital Song Sales".