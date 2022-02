Más cantantes urbanos invierten mucho dinero en equipos deportivos

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo. RD

El oficio del arte tiene excelentes beneficios económicos cuando se logra la estelaridad, así que saber invertir en buenos negocios ha sido prioridad para algunas de sus celebridades.

Invertir en el negocio del deporte es una transacción que algunos, siendo fanáticos, lo hacen motivados por ser parte de uno de su equipo favorito, porque ven una real ventaja económica a largo plazo o porque aman el deporte.

Una práctica que muchas celebridades norteamericanas iniciaron y que imponentes artistas latinos continuaron como Julio Iglesias, Gloria y Emilio Estefan, Jennifer López y su ex pareja Marc Anthony.



+ Urbanos en PR

Recientemente el boricua Daddy Yankee se convirtió en copropietario de los Cangrejeros de Santurce, uno de los equipos con más campeonatos en la Liga de Beisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) en Puerto Rico.

Yankee se unirá al inversionista mayoritario Thomas Axon y al presidente Justo Moreno. “Mis fanáticos saben que me apasiona el béisbol.Qué mejor manera de celebrar mis raíces que uniéndome al equipo de los Cangrejeros para continuar promoviendo nuestro talento fuera de Puerto Rico, e inspirar la nueva generación de talento local y joven”.

El trapero Bad Bunny optó por ser inversionista del equipo de Cangrejeros de Santurce en el Baloncesto Superior Nacional.

También Anuel AA compró la franquicia los Capitanes de Arecibo del Baloncesto Superior Nacional (BNS) de Puerto Rico.



+ Pioneros

Uno de los primeros artistas latinos en colocar su dinero en equipo deportivo lo es Julio Iglesias, cuando en 1986, fue uno de los fundadores de Los Miami Heat. Julio Iglesias, el cantante español más internacional, es uno de los propietarios de la franquicia y actualmente posee un 2% de las acciones.

“Empecé teniendo un 7%, aunque cuando Ted me ofreció en una comida entre buenos amigos formar parte del equipo NBA que se iba a crear en Miami, quería que tuviera un 25 o un 30%. Me hizo ilusión y por amistad y mi gusto por el deporte acabé siendo socio, pero no tanto como él quería”, dijo el cantante.

En 2009 Gloria Estefan y su esposo, Emilio, se convirtieron en propietarios minoritarios del equipo de fútbol americano los Miami Dolphins. Los Estefan son los primeros cubano-estadounidenses, dueños de una franquicia de la NFL y unos de los pocos hispanos en toda la Liga que gozan de esta distinción. Unas semanas después el salsero Marc Anthony también anunció su participación financiera en este mismo equipo.

En Estados Unidos el rapero Jay Z era dueño de un porcentaje de los Brooklyn Nets de la NBA, pero vendió su participación en 2013 para poder convertirse en agente deportivo.

También el actor Will Smith y su esposa Jada Pinket, en 2011 compraron un porcentaje de sus queridos Philadelphia de la NBA. Justin Timberlake es propietario minoritario de los Memphis Grizzlies de la NBA.

Del dntretenimiento. También se da el caso a la inversa: deportistas que invierten en música. En República Dominicana se recuerda al finado pelotero José Lima, quien demostró sus inquietudes artísticas graando varios temas.

De David Ortiz se supo que incursionaría en un sello musical Flow 34, el que trabajaría la carrera artística del pelotero José Reyes conocido como “La Melaza”.

El ex beisbolista Raul Mondesí hizo sus inversiones en el mundo del entretenimiento, en negocios como discotecas y agrupaciones musicales.