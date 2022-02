Presencia dominicana va en aumento en series de TV y telenovelas de México y EE.UU.

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

La presencia dominicana, sobre todo de mujeres, en series de televisión y telenovelas en México y Estados Unidos ha ido en aumento en la última década. Una nueva generación de actores y actrices de origen dominicano ha dado pasos importantes en la televisión extranjera.

Las más recientes novedades giran en torno a Mario Peguero, Mar Bonnelly y Claribel Ortiz, quienes se suman a otros más veteranos que registran importantes papeles en series o telenovelas. Ellos se suman a otros destacados trabajos que vienen desarrollando intérpretes como Jharrel Jerome, Dania Ramírez, Aimée Carrero, Sarah Jorge León, Wendy Regalado, Camila Issa, Laura Gómez, Sonalii Castillo, Dascha Polanco, Jackie Cruz, Judy Reyes, Celinés Toribio, Manny Pérez, entre otros.

En México sobresalen, además de Mar Bonnelly, Carlos de la Mota, Juan Vidal, Marta González, Sharlen Taulé y Victoria Camacho, entre otros.

María del Mar Bonnelly, quien fuera finalista en Miss Republica Dominicana 2014, emigró a Estados Unidos y recién incursiona en la actuación en la telenovela mexicana “Amor dividido”, protagonizada por Irina Baeva y Gabriel Soto.

Bonnelly se inició en el Instituto Zavaleta, donde recibió la oportunidad de ir a México a estudiar y formarse en el Centro de Educación Artística Televisa. Allí se graduó en diciembre de 2016 y recién le llega su primer gran papel.

En "Amor dividido" Mar Bonelly intérpreta a Xiomara, una dominicana que llega a Estados Unidos en busca de lograr su sueño, que es ser cantante y empieza a trabajar en un restaurante donde conoce a Ramiro (Ricardo Franco), un policía que "le vende sueño”.

“Amor dividido” es una historia de amor en la que la migración juega un papel importante, se estrenó recientemente en México y su elenco también figuran Eva Cedeño y Andrés Palacios.

En cambio, Mario Peguero hace el personaje de Santiago, en la serie “The Blacklist”. Esta oportunidad la logra en la popular serie de la cadena NBC, que protagoniza James Spader (Raymond “Red” Reddington).

Esto se suma a su trabajo en Telemundo 47, de Nueva York.

+ “Orange is The New Black”

El talento dominicano elevó su participación en la serie estadounidense “Orange is The New Black”, en donde Dascha Polanco, Jackie Cruz y Laura Gómez se destacaron con sus personajes.

Polanco comenzó a destacar en series de renombre como “Unforgettable” y “NYC 22.7”. Con su personaje de “Dayanara” en “Orange is The New Black” se consagró como una importante actriz de la televisión estadounidense.

El papel más trascendental en la actuación para Jacki fue en la piel de La Flaca, en “Orange is The New Black”, permitiendo luego, dar vida a Rhea, la nueva amiga de Beth en “Good Girls”.

“Blanca Flores” es el personaje que le dio otro nivel a Laura Gómez en la popular serie “Orange Is the New Black”.

+ Claribel Ortiz

En la nueva temporada de “Sex and the city” (“And Just Like That”), de HBO Max, la actriz dominicana Claribel Ortiz funge como la hermana de Che, uno de los personajes principales.

La dominicana se une Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis) y Miranda Hobbes (Cynthia Nixon), las protagonistas de “Sex and the city”.

Ortiz ha trabajado en filmes locales como Lotoman 2.0 (2012) y La cortina del palacio (2004).

+ Aimée Carrero

La actriz dominicana Aimée Carrero, en cambio, ha estado trabajando en distintas producciones para la televisión, entre las que se destaca “El mentalista”, en la que interpreta a Cassie, un personaje efímero que podemos ver en el episodio “Blood Brothers”.

En 2012 obtuvo el papel principal en la serie “Level Up”, de Cartoon Network, y en la que interpreta a Angie en 35 episodios. De 2018 a 2020 consiguió ser la voz de She-Ra en la serie animada “She-Ra” y las princesas del poder», que se presentó en cinco temporadas con 52 episodios.

Dania Ramírez es una de las más veteranas. Ha interpretado personajes importantes en series de televisión muy conocidas a nivel mundial, desde los 18 años, entre ellas “Buffy la cazavampiros”, “Los Soprano” (personaje de Blanca Selgado) y “Héroes” (Maya Herrera).

Por igual, Wendy C. Regalado ha sobresalido desde su participación en la exitosa serie juvenil de “Nickelodeon”, “Grachi”, donde encarnó a Lucía.

Entre las más recientes noticias de Regalado es que se sumó al elenco de “La suerte de Loli” (Telemundo), donde comparte con actores como Silvia Navarro, Gabi Espino y Mariana Seoane, entre otras, bajo la dirección de Miguel Varoni.

En esta producción de Telemundo encarna a Dulce, una mujer de armas tomar, un poco exagerada en su forma de ser y cómo luce. Es además la esposa de César y a quien le hará pasar por momentos de tensión dentro de su relación por diferentes motivos, especialmente cuando que está enamorado de otra.

“Estoy muy agradecida de el apoyo que he recibido en mi carrera y preparándome para dar cada vez más lo mejor de mí. Me llena de orgullo representar a mi tierra en producciones de tanta importancia y proyección”, destacó la actriz.

En cambio, el papel más emblemático de Judy Reyes ha sido el de “Carla Espinosa”, en “Scrubs”. En esta hace de una enfermera latina que se enamora de un cirujano. Asimismo, ha tenido apariciones en series como “Oz”.

Otros de los trabajos donde se le puede ver es en “Los Sopranos”, y “100 Centre Street” o “El número 100 de la calle Centre”.

Sharlene figura en varias producciones, incluyendo de Nickelodeon y participaciones en el cine, además de televisión. En “Soki Leipzig” interpreta a Emanuela, en la décima temporada. También obtuvo el rol principal en “Grachi”, como Katty Castillo, y en “Star”.

+ Jharrel Jerome

Sin dudas uno de los nombres más célebres es el de Jharrel Jerome, certificado por los Premios Emmy, que le entregó una estatuilla al mejor actor de una película o serie televisiva por su papel en “WhenTheySeeUs” (“Así nos ven”), una de las más vistas en Netflix, estableciendo un precedente histórico.

+ Sonalii Castillo

Sonalii Castillo ha logrado papeles de alto perfil en varias producciones de streaming. Aparte de su amor por la actuación, Sonalii también es directora y ganadora de premios. En esa faceta creó, escribió el guion, produjo y, como si fuera poco, también fue la actriz principal en “Mamba”, que se ha proyectado en varios países.

+ Sarah Jorge León

En 2017, la dominicana Sarah Jorge León trabajó como actriz invitada en la reconocida serie de televisión “Jane The Virgin”.

La joven actriz compartió escenas con el protagonista Jaime Camil en el episodio #309 de la cuarta temporada de la serie producida por The CW Network.

+ Camila Issa

Una de las promesas en la actuación extranjera es Camila Issa Svelti, que recién dio su salto a la pantalla con su participación en la serie “El grito de las mariposas”, una producción de Star+ en la que hará de la menor de las Mirabal.