Gabriel Boric apoya a Taylor Swift en una polémica musical con Damon Albarn

EFE

Redacción Cultura

Taylor Swift ha respondido con contundencia a Damon Albarn que ella compone sus propias canciones y le ha acusado de mentir y ser dañino por decir que no es la autora de los temas que interpreta, polémica en la que ha acabado terciando el presidente de Chile, Gabriel Boric, para apoyar a la cantante.



"Era una gran fan tuya hasta que vi esto. Yo escribo todas mis propias canciones. Tu opinión en caliente es completamente falsa y dañina. No es necesario que te gusten mis canciones, pero es realmente jodido que trates de desacreditar mi escritura", ha escrito Swift en Twitter.



La cantante enlazaba a la entrevista con "Los Angeles Times" donde el fundador de Gorillaz declaraba: "Ella no escribe sus propias canciones" al ser preguntado por la famosa cantante estadounidense.



No dejando estas palabras como única respuesta, Swift añade más tarde a modo de irónica posdata: "Escribí este tweet por mí misma, en caso de que te lo estés preguntando".



Diferentes personalidades se han pronunciado a favor de Taylor Swift en respuesta a su tuit, incluido el recientemente elegido presidente chileno: "Aquí en Chile tienes un gran grupo de seguidores que saben que escribes tus propias canciones desde el corazón. No tomes en serio a tipos que necesitan insultar o mentir para llamar la atención. Abrazos desde el sur Taylor", escribe Boric en inglés.



Tras la avalancha de críticas, el compositor británico ha pedido disculpas también en ese mismo hilo de tweets: "Estoy totalmente de acuerdo contigo. Tuve una conversación sobre composición y, lamentablemente, se redujo a un titular llamativo. Me disculpo sin reservas e incondicionalmente. Lo último que quería hacer es desacreditar tu composición musical. Espero que lo entiendas. Damon".



Hasta el momento, la artista, que suele participar poco en redes sociales, no ha vuelto a pronunciarse ni ha contestado a las disculpas ofrecidas por Albarn.