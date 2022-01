Giselle Blondet y su hija se retiran implantes mamarios peligrosos

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La presentadora puertorriqueña de televisión Giselle Blondet decidió retirarse los implantes mamarios texturizados de su cuerpo porque representaban un peligro para su salud. Lo mismo hizo su hija. Ambas fueron tratadas por el mismo cirujano, aunque en un principio no sabían que estaban pasando por lo mismo.

"Lo hice porque llevo muchos años con síntomas como que no podía concentrarme o enfocarme, se me olvidaban las cosas y a mí no se me olvida nada. Estaba muy cansada todo el tiempo, podía dormir 12 horas y se sentía como si no hubiera dormido en meses. Dolor de cabeza, migrañas... muchos síntomas”, reveló la hija de Blondet en un video compartido por su madre.

Por igual, Giselle Blondet explicó que tuvo que someterse al procedimiento porue los implantes que afectaron su condición de artritis reumatoide.

Las mujeres contaron que se hicieron chequeos médicos que les decían que estaban sanas, que no había problemas de sangre, ni neurológicos y que sus órganos funcionaban bien.

“Me decían: ‘Tienes que beber agua’ o ‘Es hormonal’, que es la contestación que más me ponía tensa porque es todo lo que le ocasiona (problemas) a las mujeres”, expresó Gabriella.

Para Giselle "lo más increíble es que ella (su hija) estaba haciendo todo este research y no lo habíamos conversado. Cuando me llama y me dice el nombre del médico, resulta que era el mismo, la misma práctica”.

En el video de siete minutos, madre e hija explicaron que el cirujano Deb Vibhakar removieron los implantes y levantaron sus bustos sin la necesidad de estos productos.

“Quería dejarles saber que estoy bien, que estoy bien contenta, y que pienso que he tomado una buena decisión”, afirmó la Blondet, quien se encontraba reposando en su habitación y hasta mostró los implantes extraídos.

“Mira, yo estoy como coco”, exclamó.

El periódico Primera Hora de Puerto Rico reseñó que durante el video, Blondet mantuvo una conversación amena con el galeno, quien lo describió como la “estrella del show”, sobre el proceso quirúrgico y los preparativos que conllevaba para lograr que el mismo sea exitoso.

“Yo, después de tres hijos, quería hacerme un “lifting” y, de hecho, también reducción, y siempre me dijeron que tenía que usar implantes”, expresó la animadora, que constantemente dijo estar “muy relajada” y segura de su decisión.

El documental corto mostró parte del momento en que el cirujano comenzó a dibujar el busto, lo cual catalogó como importante porque serviría como un “mapa” para realizar la cirugía.

En este proceso, Gabby le preguntó a Vibhakar si era común que pacientes presentaran síntomas similares a su madre por tener implantes texturizados, lo cual el profesional afirmó que era común “sin importar si fueran implantes lisos, silicona, o implantes salinos”, publicó Primera Hora.