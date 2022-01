Hombres dominicanos para quienes rebajar de peso no es solo asunto de mujeres

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo. RD

Que Domingo Bautista haya causado revuelo en los medios al anunciar que ha perdido 30 libras de su peso corporal es, en parte, porque la salud y la estética es un tema de interés para muchas personas, siempre y cuando los protagonistas sean figuras de la farándula.

Y es que estar “fit” hace tiempo que no es un asunto que interesa a las mujeres, muchos hombres del medio, sea por bienestar o belleza, decidieron someterse a los procedimientos necesarios para perder peso, ya sea una dieta estricta, ejercicios, cirugía bariátrica o colocación de balón gástrico, entre otros métodos.

Ayer el comunicador y stand comedy Juan Carlos Pichardo compartió con su público que se había sometido a una cirugía estética para concluir el proceso de la operación bariátrica.

En el 2017, el también actor, entró al quirófano para perder todo el peso corporal al someterse a una cirugía bariátrica, pero este procedimiento no ha sido suficiente para completar el proceso que requiere su salud y estética.

“… ahora me tocaba mi cirugía estética. (Recoger la piel, que colgaba, los pellejos, los cueros como quieran llamarle) sin dudas estoy en las mejores manos, @drlopezcollado gracias por hacer todo el proceso más satisfactorio, confortable, tanto usted como su equipo son unos verdaderos profesionales y no me equivoqué al poner toda mi confianza primero en Dios y luego en usted... en par de semanas estaremos dando cuerpaaaa”, escribió Pichardo en sus redes sociales.

Lo de Domingo

Esta semana el animador de televisión Domingo Bautista, quien de golpe y porrazo perdió 30 libras, se hizo tendencia cuando LISTÍN DIARIO dio a conocer las causas de su delgadez.

“No es nada preocupante de salud, es a propósito, estoy llevando una estricta dieta”, dijo el presentador de televisión.

Bautista comentó que luego de ingresar al programa “Super meridiano”, a través de Super canal 33, se sometió a un régimen alimenticio que lo alejó de los locrios con salami, el mondongo y el cocido de patica de puercos.

Cansado de llevar dieta y de hacer ejercicios, el año pasado el merenguero Fernando Villalona decidió por la bariátrica, con la que inmediatamente comenzó a perder peso. El merenguero confesó que inmediatamente se fueron las libras de igual manera desapareció la diabetes.

El Mayimbe dijo que para él ha sido maravilloso el resultado de la intervención y es que antes tenía que ser auxiliado hasta para montarse en su vehículo.

Cuando el merenguero Rafely Rosario llegó a sus 30 años tenía un peso de 250 libras, mucho peso para su estatura y su edad.

Luego de haber pasado por una crisis depresiva y gracias al apoyo de su pareja y su padre, Rafely se sometió a una cirugía bariátrica, y con un régimen dietético y una rutina diaria de ejercicio el merenguero ha logrado mantenerse en forma. “Me comía hasta seis pedazos de pizzas y una hamburguesa, a la vez. También tomaba mucho alcohol y esto fue una bomba de tiempo”, contó.

"Mi papá y mis tíos Luis y Tony lucen muy bien, con un peso envidiable y yo me veía en el frente de la agrupación como fuera de lugar”, dijo cuando habló del tema para este diario.

El actor Oscar Carrasquillo ha sido otro que ha dado cátedra de asumir con responsabilidad la pérdida de peso. Con 36 años pesó 350 libras, asegura, y 200 de éstas estaban alojadas en el abdomen. Pero la hipertensión arterial, los dolores en las rodillas y tobillos, dificultad para dormir, el poco rendimiento en el trabajo físico y la baja potencia sexual le llevaron directamente al consultorio y sin pensarlo dos veces tomó la decisión de practicarse una bariátrica.

El productor artístico Chiqui Haddad, el exsenador de Monte Plata, Charlie Mariotti, y el comunicador y cantante Jesús Gil (Masa) también en diferentes momentos de sus vidas dieron un giro a sus imágenes.