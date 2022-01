Famosos que no han honrado su rol de padre

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La noticia de que el actor y presentador de televisión mexicano Alfredo Adames se deslindó de sus hijos, al punto de asegurar que no llevan su sangre, desempolva las historias de otros famosos del entretenimiento que, a lo largo de su vida, no han sabido honrar su rol como padre.

“No son mis hijos y no tengo ninguna relación con ellos. No llevan mi sangre. Los desconozco totalmente y los desheredé desde hace años”, dijo Adames, sobre sus tres vástagos Sebastián, Alejandro y Diego, los que procreó con su ex esposa Mary Paz Banquells.

Sobre el tema la farándula ha debatido abiertamente el caso de la súper estrella del canto Luis Miguel, que en algún momento, se ha distanciado de sus tres retoños.

Cuando Luis Miguel tenía 19 años procreó a su primogénita Michelle Salsa, con la artista Stephanie Salas, nieta de la legendaria actriz mexicana Silvia Espinal, quien precisamente ha asegurado que “El Sol de México” sí tuvo contacto con su hija en los primeros tres años, pero que luego se distanció sin dar explicaciones.

El parecido de Michel y Luis Miguel era evidente y en México todos se referían “a la hija de Luis Miguel” cuando trataban el tema. Fue luego de que el astro de la canción tuvo dos hijos más con la actriz Aracely Arámbula, que decidió tener una relación estrecha con su hija.

De la relación con Arámbula nacieron Miguel y Daniel de 13 y 11 años, los niños fueron reconocidos por el famoso intérprete, pero nunca tuvo una relación de padre e hijos con los chicos, al punto que en 2013 la actriz interpuso una demanda contra Luis Miguel por la pensión de los pequeños.

Uno de los casos más tristes es el del artista venezolano José Luis Rodríguez, “El Puma”, que borró para siempre a sus hijas del primer matrimonio Lilibeth Morillo y Lillianna Rodríguez. Con ellas El Puma, quien siempre se ha proclamado como cristiano, no quiere ningún contacto con sus dos primeras hijas. Rodríguez también es padre de Génesis Rodríguez a quien dio todo su amor.

En Hollywood

En Hollywood estos casos abundan, para muchas estrellas del cine o de la música llevar una buena relación con sus descendientes ha sido el tormento de sus vidas.

Es muy conocida la historia del famoso actor Jon Voight y su famosa hija Angelina Jolie, quienes exhibieron una enemistad por años. Lamentablemente Jolie vio repetir la historia en su familia al ver que su ex esposo, Brad Pitt no ha podido manejar su relación con su hijo adoptivo Maddox Jolie-Pitt.

El ganador del Grammy, Phil Collins, no pudo cumplir como progenitor con su hija, la actriz Lily Collins quien ha dicho que se sintió dejada a un lado por su padre. El padre de la actriz Emma Roberts, el actor Eric Roberts, ha estado ausente durante gran parte de la vida la actriz, quien ha sentido con pesar el comportamiento de su padre.