Jim Carrey, el rey del humor llega a los 60

Durante su trayectoria cinematográfica, el actor canadiense ha protagonizado comedias disparatadas de éxito como “Dumb and Dumber”, ‘The Grinch’ y “The Mask”, títulos icónicos que le han convertido en uno de los humoristas más populares del mundo.

Cimentó buena parte de su carrera con personajes estrafalarios, caracterizados por una gestualidad histriónica marcada por excesivas muecas, en un alarde de sobreactuación.

Aunque sus interpretaciones más contenidas, en dramas como "The Truman Show", un programa televisivo de realidad simulada que retransmite cada detalle de su vida, y "Man on the Moon", que recrea la carrera del excéntrico comediante Andy Kaufman, le recompensaron con dos Globos de Oro.

Duros comienzos.

En "Recuerdos y desinformación", su novela semiautobiográfica publicada en 2020, el actor repasaba las diferentes etapas de su vida, desde unos inicios complicados a un rotundo éxito, pero criticaba la frivolidad reinante entre las estrellas a Hollywood.

En su presentación, una enorme metáfora de la realidad según sus propias palabras, declaró: "creo que hay un personaje que ha estado interpretándome toda mi vida, en realidad no soy yo".

James Eugene Carrey, nacido el 17 de enero de 1962 en Newmarket Ontario (Canadá), obtuvo la nacionalidad estadounidense en 2004.

Su niñez, en el seno de una familia humilde de Toronto, fue complicada debido a la hipocondría de su madre y a los problemas económicos que le llevaron a abandonar la escuela para trabajar de guardia de seguridad.

Desde niño era un gran imitador de personajes populares en reuniones familiares e incluso en el colegio, donde comenzó a desarrollar sus cualidades artísticas.

Con 19 años, cuando realizaba imitaciones en diversos locales de Toronto, fue descubierto por el humorista Roger Dangerfield, que le convirtió en un popular rostro televisivo gracias a la serie ‘In Living Color’ y al show ‘Jim Carrey's Unnatural Act’.

Tras varios papeles secundarios, su primer papel protagonista en ‘Ace Ventura’ (1994), donde interpretaba un detective especializado en rescatar mascotas secuestradas, le convirtió en estrella.

Tras los éxitos de ‘The Mask’, en la que obtuvo un Globo de Oro por su actuación, y ‘Dumb and Dumber’, donde su expresividad compensaba el humor grosero, en 1997 se convirtió en el primer actor en cobrar 20 millones de dólares por su trabajo en 'The Cable Guy'.

Frágil salud mental y vida sentimental convulsa.

A la vez que triunfaba en su carrera profesional, su vida personal se complicó por problemas de salud y conflictos sentimentales.

Diagnosticado de bipolaridad, en 2004 habló de sus episodios de depresión en una entrevista en el programa televisivo con formato de análisis 60 Minutes.

A pesar de ser tratado por especialistas, sus problemas de salud mental persistieron y se alejó de la vida pública.

Su vida sentimental, con dos divorcios y numerosas relaciones tormentosas, se vio sacudida por el suicidio con una sobredosis de medicamentos de su amante, la maquilladora Cathriona White.

Por este suceso fue demandado por negligencia, tanto por el exmarido como por la madre de la víctima y, aunque ninguna de las dos querellas prosperó, esta situación perjudicó a su reputación y a su carrera.

"Pueden describir mi vida como la de alguien que prefiere el aislamiento y eso me parece bien", declaró a Radio Times.

Carrey encontró refugio en el mundo del arte, realizando lienzos con formas psicodélicas y colores fosforescentes, mediante técnicas como el spray, en su estudio en la ciudad de Nueva York.

Regreso a las pantallas.

Tras varios años sin interpretar un papel importante, el director Michael Gondry, que le había dirigido en “Eternal Sunshine of the Spotless Mind”, le rescató para protagonizar la producción televisiva “Kidding”, serie con diversas similitudes con la vida personal del cómico.

En 2020 interpretó al villano Doctor Robotnik en la comedia de acción y aventuras “Sonic”, el estreno más exitoso hasta la fecha de una película basada en un videojuego, que a su vez había dominado las consolas en los años 90.

En abril, Carrey regresará a las pantallas con la secuela de “Sonic”, donde volverá a interpretar al científico loco, que intentará vengarse del erizo azul ultrarrápido para dominar el mundo.