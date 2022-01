Rosalía y Rauw Alejandro, una pareja de éxito y ritmo

Mateo Castillo

EFE REPORTAJES

El pasado mes de septiembre, con motivo del 28 cumpleaños de la cantante Rosalía, ella y Raw Alejandro publicaron fotos juntos en sus respectivos perfiles de la red social Instagram.

Este guiño fue interpretado como la oficialización de una relación que muchos de sus seguidores ya sospechaban que existía.

El pasado noviembre, ambos acudieron juntos a una entrega de premios en España, en la que hubo beso sobre el escenario incluido y en la que él le dedicó el galardón que le concedieron.

Rosalía, mucho trabajo y esfuerzo partiendo del flamenco.

Al buen momento personal que parecen atravesar se une el éxito que ambos cosechan con sus respectivas carreras.

En la 62ª edición de los Grammy, en 2020, Rosalía ganó el Grammy al mejor álbum latino rock, urbano o alternativo con “El mal querer”. En esa misma gala, la cantante interpretó “Juro que”, enganchándola con “Malamente” en el MGM Grand Las Vegas.

“Desde pequeña he visto pasar por ese escenario a los artistas que más admiro, ¿sabes?, y, de golpe, resulta que puedo cantar allí flamenco y bailar un pedacito de seguiriya…”, dijo a la edición española de Elle en junio pasado.

“Te juro que me sentí tan agradecida, tan arropada… Incluso lloraba en el coche antes de los ensayos. No era capaz de creerme lo que me estaba pasando”, agregaba la artista.

En el discurso de aceptación de su premio, la cantante alternó el inglés, el español y el catalán. “Honestamente, es un honor recibir este premio, pero al mismo tiempo por lo que estoy más entusiasmada es que, esta noche, voy a poder interpretar una pieza inspirada en el flamenco para todos vosotros y eso significa muchísimo para mí”, dijo. “Gracias por abrazar mi proyecto y mi música con tanto amor”, añadió.

Con este galardón se certificaba el lugar de Rosalía en el estrellato internacional y se unía a los Grammy Latinos que ya había recogido anteriormente y a otros reconocimientos.

Puede que ahora parezca que todo sucedió de la noche a la mañana, pero además de su talento la cantante tiene años de trabajo, tenacidad, esfuerzo y aprendizaje a sus espaldas.

Rosalía nació en Sant Esteve Sesrovires, un municipio al noroeste de la ciudad española de Barcelona en 1993.

“Siempre, desde muy pequeña sabía bailar, cantar; no recuerdo un momento en mi infancia sin vivir eso”, dijo a la edición en español de Rolling Stone el pasado noviembre.

“Desde los diez años ya estaba cantando en casa, sin nada de técnica, no sabía lo que estaba cantando”, añadía.

La artista entró en contacto con el flamenco con trece años gracias a sus compañeros de clase y amigos, según publicó la edición estadounidense de Elle en octubre de 2020.

“Es una de las formas de música más sinceras que hay”, dijo. “La más honesta, más apasionada, más visceral”.

A los 16 años se matriculó en el Taller de Músics de Barcelona y comenzó a tomar clases de técnica vocal, piano y guitarra, entre otras asignaturas.

Luego pasó por la Escola Superior de Música de Catalunya, donde estudió Interpretación del Flamenco, bajo el ala de José Miguel Vizcaya, conocido en el mundillo flamenco como `Chiqui de la Línea´.

En 2017 grabó su primer disco, “Los ángeles”. “Nunca tuve prisa por hacer mi primer disco”, dijo a la revista, “sabía que no lo iba a hacer hasta que supiera exactamente lo que quería que fuera”.

En 2018 se publicó “El mal querer”. Con este segundo trabajo, Rosalía trascendió fronteras e idiomas. El año que viene verá la luz su tercer álbum, “Motomami”.

Rauw Alejandro, el arte le viene de cuna.

Rauw Alejandro nació el mismo año que Rosalía, concretamente, el 10 de enero de 1993, en Palma Sola, en Puerto Rico y la música le viene de cuna: su padre era guitarrista y su madre, cantante, según publicó Billboard el año pasado.

De pequeño actuaba en los concursos de talento del colegio, aunque en aquel momento quería ser futbolista de mayor. “Tenía 20, 21 años, ya había acabado el instituto y no me iba genial en el fútbol, no iba a ninguna parte, y estaba buscando mi camino en la vida”, contó al medio.

El cantante rememoró que en aquel momento tenía muchas cosas en contra y que siempre usó la música como terapia. “Fue como una medicina para alejarme de los problemas”, dijo.

Y comenzó a subir música a Soundcloud. “Mi inspiración son todos los `showmen´ como Prince, Michael Jackson, James Brown y Chayanne”, aseguró Rauw Alejandro a W Magazine el pasado junio.

“Cuando empecé a hacer música, esa fue mi visión desde el día uno. Quiero ser ese chico que sube al escenario y canaliza mi arte a través de mi voz y mis movimientos”, indicaba.

La carrera del puertorriqueño, como el mismo contó a Interview Magazine, no fue de cero a cien, sino paso a paso. Publicó su primer trabajo, llamado “Afrodisiaco” en 2020,

“Viceversa”, su siguiente disco, vio la luz el pasado noviembre y contiene su éxito “Todo de ti”.

“Para ser sincero, no”, dijo a Interview Magazine sobre si esperaba que el tema tuviese un impacto tan grande. “Cuando se convirtió en la canción número dos del mundo, fue como ‘¿Qué?’, EEUU, Europa, Asia, en todo el mundo, y ves que compites con todos estos grandes artistas, dices ‘¿Qué está pasando?’. Pero es increíble. Me siento bendecido. Me siento Feliz”, agregaba.

El artista señaló, hablando sobre la inspiración para “Viceversa”, que le gustaba hacerlo en las situaciones de su vida.

“También me inspiran las de otras personas. Siempre estoy navegando por sentimientos y emociones. Además, las chicas, ¡seguro!”, comentó.