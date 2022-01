Oh, oh! Demi Lovato ¿estará danzando con el diablo?, ¿o es simplemente el arte de empezar de nuevo?

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Oh, oh... ¿Qué le pasa a Demi Lovato? ¿Estará bailando con el diablo? ¿O simplemente es el arte de empezar de nuevo? Muchas son las interrogantes que deja sin respuestas inmediatas la cantante luego de aparecer irreconocible en Los Angeles con un nuevo look en el que incluye tatuada una araña en la cabeza.

Lovato, de 29 años, lucha desde hace tiempo con sus demonios internos y hace poco se sometió a un tratamiento especial de desintoxicación, del que los resultados no están claros por el momento.

La artista estadounidense ha sufrido problemas de autoestima, la adicción a las drogas y al alcohol. Sin embargo, estos problemas han llegado a trascender mucho más allá. En 2018, casi pierde la vida debido a una sobredosis.

En estos días se le vio con el pelo medio rapada en lo lateral, tipo mohawk, llena de piercings y varios tatuajes, sobresaliendo el de la araña en el cráneo, inspirado en un cuento infantil.

"Fue la abuela Araña quien nos enseñó muchas cosas. Ella nos enseñó sobre cerámica y tejido. Ella nos enseñó sobre el fuego, la luz y la oscuridad. Nos enseñó que todos estamos conectados en la red, cada uno de nosotros tiene su lugar en este mundo", explicaba Demi con un emoji de corazón y araña de color negro.

Los más creyentes esperan que su nueva presentación personal sea un indicio de un real cambio en su vida para apoderarse de sus acciones y enrumbarse por el destino de bienestar y paz que una estrella de la música se merece.

Aunque la artista ha crecido ante el ojo público tras haber saltado a la fama como la compañera de "Barney", el programa infantil protagonizado por un dinosaurio morado, y luego como estrella de Disney, sus confesiones han incluido la violación por parte de su novio y que supuso el inicio de su vida sexual a los 15 años.

Y el traficante de drogas que le vendió las sustancias por las que casi muere en 2018 "se aprovechó" de su estado para propasarse con ella.

Aun así, Lovato dice haber aprendido a ver el lado positivo y contó que el incidente y todo lo que trajo llevó a revisar su diagnóstico de trastorno bipolar. "Tengo TDAH", explicó hace un tiempo en referencia al trastorno de déficit de atención e hiperactividad.

Además de sus publicaciones en las redes, declaraciones a la prensa y en YouTube, la artista famosa por películas de Disney como "Camp Rock" y canciones como "Sorry Not Sorry", volcó sus traumas, "mierdas" y verdad en su disco de 2021 "Dancing with The Devil: The Art of Starting Over".