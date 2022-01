“Café con aroma de mujer” se sirve en taza grande, es la número 1 en Netflix RD

Nathaly Tavarez

Santiago de los Caballeros, RD

La telenovela “Café con aroma de mujer” tiene hechizado al público dominicano que tiene Netflix. Actualmente, la ficción está en el primer lugar del top 10 de República Dominicana en esa plataforma.

Netflix estrenó la producción colombiana el pasado 29 de diciembre y desde entonces la misma ha sido un éxito, llegando a ser número uno en 19 países en la semana de estreno y encontrándose actualmente entre los programas más vistos de la plataforma de streaming en distintos lugares.

España, Brasil, Argentina, México, Venezuela, Perú, Uruguay, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Guatemala y Costa Rica son algunas de las naciones en las que la historia melodramática ha triunfado.

La telenovela colombiana producida por Yalile Giordanelli y dirigida por Olga Rodriguez y Mauricio Cruz “El mariachi”, está basada en la producción del mismo nombre estrenada en 1994, bajo la creación de Fernando Gaitán.

La original fue la más vista en Colombia entre 1994 y 1999 y fue protagonizada por Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker, con la participación antagónica de Alejandra Borrero, Silvia de Dios, Cristóbal Errázuriz, Myriam de Lourdes y Lina María Navia.

“Esta reversión de la clásica telenovela de 1994 narra la historia de amor entre Gaviota, una recolectora de café, y Sebastián, un vástago de la aristocracia cafetera”, fue la descripción que Netflix dio a la telenovela.

Personajes y actores

Los personajes principales, Sebastián Vallejo y Teresa Suárez “La Gaviota”, son interpretados por el actor cubano William Levy y la colombiana Laura Londoño.

La antagonista principal, Lucia Sanclemente, es interpretada por Carmen Villalobos, actriz que alcanzó la fama luego de dar vida al personaje de Catalina en “Sin senos no hay paraíso”.

Por su parte, Mabel Moreno y Diego Cadavid hacen los papeles de Lucrecia Valencia e Iván Vallejo, también villanos.

Luces Velásquez, Katherine Vélez, Caterin Escobar, Ramiro Meneses, Juan David Agudelo, Lincoln Palomeque, María Teresa Barreto, Constanza Gutiérrez y Laura Junco son otros de los actores que actúan en el melodrama.

Reacción al éxito

William Levy agradeció a los espectadores por el apoyo brindado con el siguiente mensaje: “Solo puedo decirles: millones de gracias por todo el cariño. Gracias por hacer de “Café con Aroma de Mujer” el show más visto de Netflix en toda Latinoamérica y España. Gracias de parte de todo el equipo, se lo agradecemos de corazón”.

Locaciones

Las instalaciones elegidas para grabar la telenovela fueron Bogotá (capital de Colombia) , la región Eje cafetero y la ciudad de Nueva York.

Episodios

Aunque cuenta con un total de 92 capítulos, en Netflix solo se publicaron 88, los cuales tienen una duración de 45 minutos aproximadamente.

Canción

El tema musical que se reproduce frecuentemente en la novela, lleva por nombre “Gaviota”, es interpretado por Laura Londoño y fue compuesto por Margarita Rosa de Francisco.

Otras transmisiones

La producción debutó el 10 de mayo de 2021 y finalizó el 24 de septiembre del mismo año en el Canal RCN, mientras que el 25 de mayo del año pasado, la cadena estadounidense Telemundo empezó a transmitirla.

La producción no obtuvo una gran cantidad de espectadores en ambas empresas televisivas.

Adaptaciones mexicanas

La industria mexicana ha hecho dos versiones de la telenovela, tituladas como “Cuando seas mía” (protagonizada por Silvia Navarro y Sergio Basáñez en 2001) y “Destilando amor” con las interpretaciones principales de Angélica Rivera y Eduardo Yáñez en 2007.

Opiniones

“La novela me parece hermosa. Me encantó la importancia que se le da al empoderamiento de las mujeres de la región cafetera y también que envía un mensaje poderosos de empatía y solidaridad. Creo que eso es lo más destacable de la adaptación, porque no solo se centra en una pareja, sino que resalta el trabajo que hacen las féminas para salir adelante”, comentó una fanática llamada Margarita Ruiz.

Comparación

Hay quienes piensan que la novela original es mucho mejor. “Hacer una nueva versión de Café con aroma de mujer, es como hacer otra versión de Betty la fea, nadie podrá igualar estos dos clásicos de la tv colombiana”, expresó Juan Carlos, un seguidor de la novela original.