¡Índigo es un milagro! Médicos le dijeron a Evaluna que no podría tener hijos

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Hace unos meses Evaluna y Camilo sorprendieron al revelar que se convertirían en padres, un bebé que lleva por nombre índigo, y quien es también un milagro para la pareja porque los médicos le dijeron a la joven artista que no podría tener hijos.

La hija más pequeña de Ricardo Montaner confesó en su podcast “En la sala with Evaluna” lo difícil que fue para ella quedar embarazada.

Evaluna habló sobre el tema de la infertilidad con una pareja de pastores cristianos, que le contó las vicisitudes para tener a su primer hijo.

"Los médicos me dijeron un millón de veces que no podría tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo", dijo.

Sin embargo, ni ella ni su esposo Camilo se dieron por vencidos, y cuando creían que no iba a pasar, simplemente sucedió tras varios intentos: "Empezamos a intentar por un poco de tiempo... y sucedió", reveló la artista muy feliz: "Y me encanta que suceda, siempre al tiempo que tiene que suceder. Dios es tan fiel en tu vida y en la nuestra".

‘Índigo’ también fue el nombre de la canción con la cual dejaron un antes y un después en su realidad, compartiendo la felicidad que los invadía por saber que serían padres.

Los famosos han comentado que no quieren saber el sexo de su bebé