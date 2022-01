Juanes no soporta las redes sociales

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Juanes tiene algo muy claro: "Odio las redes sociales, las detesto, no es que las odie, porque yo no odio la gente. O sea, sí odio las redes sociales, pero es por lo que significa eso, lo que implica, lo que hay que hacer”.

A pesar de que solo en Instagram tiene 4.3 millones de seguidores, el cantautor colombiano sorprendió en un video en esa red social, en el que realiza su confesión de animadversión a las redes sociales, todo lo contrario al resto de su familia.

“Cecilia (su esposa) ama las redes sociales, mis hijos aman las redes sociales, entonces claro, es todo el día lo mismo, yo diciendo todo el día ‘pero qué mi*** me invento, no.... Estoy mamado de esa m****, no quiero inventarme nada más, me vale ver** las pu*** redes sociales”, afirmó.

Entre septiembre y octubre del año pasado, el intérprete de "La camisa negra" realizó su primera gira en más de dos años, que lo llevó por varios estados de Estados Unidos.

"Ahora valoramos mucho más lo que hacemos. Antes del covid-19 casi lo dábamos por hecho", dijo Juanes en septiembre durante una entrevista con Efe al hablar de su deseado regreso a las actuaciones en vivo después del inevitable parón causado por la pandemia.

La gira "Origen" se inició el 16 de septiembre en el auditorio Fillmore de Miami Beach y concluyó el 15 de octubre en el Teatro Rosemont de Chicago.

También incluyó Miami y Chicago hará paradas en Orlando, Atlanta, Washington, Nueva York, Seattle, Portland, San Francisco, Las Vegas, Los Ángeles, Riverside, Anaheim, San Diego, Santa Ana, San Antonio, Dallas y Houston.

El ganador de 25 premios Grammy y Latin Grammy lanzó su décimo álbum de estudio, acompañado de un documental de Amazon también llamado "Origen", catalogado como una "obra maestra" por la revista Rolling Stone.

Incluye versiones de temas de Carlos Gardel, Juan Luis Guerra, Joe Arroyo, Joaquín Sabina, Kraken, Fito Paéz, Bob Marley, Diomedes Díaz, Juan Gabriel, Bruce Springsteen y Familia André.

Paéz, Sabina, Guerra y Ziggy, uno de los hijos de Bob Marley, han colaborado con Juanes en la producción.

Según dice a Efe el cantante de "A dios le pido", era un proyecto que tenía en el tintero desde hace mucho tiempo y que no pudo ver la luz como hubiera querido en 2020 sino este año debido a la pandemia, y que va a marcar un antes y un después en su carrera.

"La nostalgia siempre es importante", subraya cuando Efe le pregunta si esta vista atrás es porque se está haciendo mayor.

"Ya no soy Juanes, ahora soy Juan Esteban", dice con humor el rockero latino actual más conocido, que en "Origen" se ha atrevido hasta versionar el mítico "Volver", de Carlos Gardel, uno de los favoritos de su padre, que acostumbraba cantarlo en la casa familiar.

+ Corazón y memoria

Los doce temas del disco han sido escogidos con el "corazón" y la "memoria", pero no son, obviamente, todos los que podrían estar.

El cantante nacido hace 49 años en el departamento de Antioquia (Colombia) afirma que le "fascina" reconectarse con lo que ha sido mediante las versiones de las canciones que escuchó en su infancia, su adolescencia y los inicios de su carrera artística antes de ser solista y, de paso, rendir tributo a sus autores.

"Nuestro origen es donde la dirección de nuestra vida y nuestro lugar en el universo comienzan y toman forma. Para mí, el origen está en el amor por la música inculcado por mi familia, el aprecio por mi cultura y el descubrimiento de las canciones y artistas que conmovieron mi alma desde el inicio", dijo Juanes cuando presentó su por ahora último disco.

El próximo está ya en camino. Saldrá en el presente 2022 y, según adelantó a Efe, tendrá algo nuevo en la armonía que le dará un sonido diferente. De ahí, que diga que "Origen" va a ser un antes y después en su música.

Juanes subraya que se siente heredero y agradecido por haber tenido acceso desde temprana edad a la música folclórica latinoamericana, que era la que se escuchaba en su casa y con la que él aprendió a tocar la guitarra.

De niño se sentía diferente a los otros niños que generalmente no tenían esas raíces musicales y ahora también se siente extraño pero satisfecho por haber hecho un álbum como "Origen".

El panorama musical actual se caracteriza por "la democratización de los sonidos", por "un formato que si no estas ahí, no estás", responde diplomáticamente cuando Efe le pregunta por la posición dominante del reguetón.

"Me sigo sintiendo extraño y me parece divertido y especial", subraya Juanes, quien el 23 de septiembre será uno de los artistas que actúen en la gala de los Premios Billboard de la Música Latina.

"Hay tan pocos espacios en la televisión para presentarte que cuando hay una oportunidad como esta la valoro", dijo.

Juanes fue declarado por la revista "Time" una de las "100 personas más influyentes del mundo" y es el único artista con dos canciones en el listado "Top-5 Latin Pop Songs of All-Time" de Billboard.

Conocido por un sonido propio que combina un amor profundo por el rock y el pop con canciones inteligentes y multidimensionales y un respeto reverencial por los ritmos folklóricos y nativos de su Colombia natal y de América Latina, Juanes ha vendido millones de discos alrededor del mundo y ha sido nombrado "Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación".