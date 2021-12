Alberto Vargas: “Yo no me puedo disculpar por lo que no he dicho”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El locutor Alberto Vargas, a quien La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía inhabilitó de sus labores en radio y televisión por un período de 30 día, dijo que a los que están esperando que se disculpe, “se pueden ir al mismo diablo”.

“Sé que hay mucha gente que está esperando una disculpa de mi parte, pero yo no me puedo disculpar por lo que no he dicho, yo no me puedo disculpar por lo que otros creen que he dicho, yo no me puedo disculpar de ataques mendaces y terribles de parte gente sin escrúpulos”, dijo.

Y añadió: “Yo solamente tengo que decirle a todos los que están esperando que yo me disculpe por alguna cosa que se pueden ir al mismo diablo”, expresó alegando que siempre ha defendido sus posiciones aun estén equivocadas.

En ese sentido manifestó que sabe que mucha gente piensa que a raíz de lo que está pasando regresará con una actitud más sumisa, pero no será así.

Vargas habló a través de su canal de YouTube en un video de 37 minutos el cual tituló “Tengo que pedir perdón”! La libertad en la era del miedo”.

Vargas dijo que ha recibido muchas amenazas de parte de personas en el poder o de emisarios porque no apoyó este Gobierno ni a su candidato.

Se recuerda que, La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía inhabilitó de sus labores en radio y televisión por un período de 30 días al locutor Alberto Vargas, a quien esa entidad atribuye uso de lenguaje impropio en el programa radial "El ritmo de la mañana", que se transmite por la emisora Ritmo 96.

En la resolución 001-2021, se señala que Vargas en el programa radial "hace imputaciones desconsideradas, de mal gusto, irrespetuosas y con insultos desafortunados", lo que está prohibido, según el reglamento 824 que rige estas acciones en los medios electrónicos.

Entre las expresiones señaladas en el documento enviado a Listín Diario se señalan "... que Santiago es un campo? Tengo todo el m-o derecho del mundo... y si se quiere morir, muérase... te puedes morir hija de tu (-) madre... la perra sucia que te parió".