Premios Óscar: exigen que votantes vean todas las películas nominadas y establecen nuevas reglas

Los votantes del Oscar ya no podrán dejar de ver algunas de las películas nominadas.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció el lunes que, a partir de ahora, sus miembros deberán ver todas las películas nominadas en cada categoría para poder votar en la ronda final de votación de los Óscar. Hasta ahora, solo se animaba a los votantes a ver las nominadas y votar en las categorías en las que se consideraban aptos.

Pero en los últimos años, las películas que ven los miembros de la academia se han visto cada vez más como un factor importante en sus premios. Al mismo tiempo, la publicación de votaciones anónimas para los Óscar ha incluido a menudo a miembros confesando que no vieron algunas películas destacadas o que no terminaron las nominadas más largas.

El lunes, la academia también presentó un puñado de nuevas regulaciones sobre temas que incluyen la inteligencia artificial, los cineastas refugiados y la nueva categoría de casting.

En la categoría de mejor película internacional, la academia permitirá que los cineastas con estatus de refugiado o asilado sean representados por un país distinto al suyo. El cambio de normativa mantiene el amplio mecanismo de presentación de nominados internacionales a través de los países, pero modifica los requisitos de elegibilidad.

El reglamento ahora dice: “El país que presenta la película debe confirmar que el control creativo de la misma estuvo en gran medida en manos de ciudadanos, residentes o personas con estatus de refugiado o asilo en el país que la presenta”.

Los críticos llevan mucho tiempo pidiendo cambios en el proceso de nominación a mejor película internacional, ya que deja el proceso de postulación en manos de los gobiernos, no de la academia. Esto ha dejado a los cineastas disidentes que trabajan bajo regímenes autoritarios o antidemocráticos con pocas posibilidades de llegar a los Óscar.

El año pasado, por ejemplo, el cineasta iraní Mohammad Rasoulof huyó de Irán antes de ser azotado y encarcelado durante ocho años para estrenar su película "La semilla del higo sagrado". Alemania, donde Rasoulof se estableció, la presentó a los Óscar y fue nominada. Sin embargo, otros cineastas, incluido su amigo y compatriota Jafar Panahi , han estrenado películas sin un mecanismo de presentación.

El cambio de regla no alterará notablemente las perspectivas de ganar los Oscar para los cineastas que no han huido de sus países de origen ni cambiará nada para las películas que no fueron seleccionadas por los comités de selección de sus países.

La academia también dictaminó que el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa "no beneficia ni perjudica las posibilidades de una nominación". La importancia del uso de la IA en el cine, al igual que en otras industrias, ha sido un tema muy debatido en Hollywood. En la carrera por los Óscar de este año, "The Brutalist" de Brady Corbet generó controversia después de que su editor afirmara que se había utilizado IA para mejorar los diálogos en húngaro de las estrellas Adrien Brody (quien finalmente ganó el premio a mejor actor ) y Felicity Jones (nominada a mejor actriz de reparto).

“La academia y cada rama juzgarán el logro, teniendo en cuenta el grado en el que un ser humano estuvo en el centro de la autoría creativa al elegir qué película premiar”, dijo la academia el lunes.

La academia de cine también estableció algunas reglas para su nuevo logro en el casting de los Óscar.

Tras una ronda preliminar de votación para determinar una lista de 10 películas preseleccionadas, los miembros del equipo de casting serán invitados a una presentación de las películas preseleccionadas, que incluirá una sesión de preguntas y respuestas con los nominados.

A principios de abril, la academia anunció una nueva categoría para el diseño de acrobacias , pero ese premio no comenzará hasta los Oscar de 2028.

Los Premios Oscar del próximo año se celebrarán el 15 de marzo de 2026, y Conan O'Brien regresará para presentar la transmisión de ABC.